Il film di Until Dawn sembra molto diverso dal videogioco: ecco il trailer

Until Dawn si mostra finalmente nella sua trasposizione cinematografica e, a ben vedere, sembra prendere una strada molto diversa dal videogioco originale e forse fa anche bene.

Il videogioco horror diventato un piccolo cult (lo trovate su Amazon) riprendeva i classici stilemi horror della storia in stile cabin in the woods, con un gruppo di adolescenti intrappolati in una baita in montagna per una lunga notte piena di orrori e atrocità.

La produzione sembrava voler riprendere in qualche modo l'idea delle decisioni da prendere all'interno del videogioco di Until Dawn, con una trama però abbastanza diversa dal videogioco originale.

E, ora che Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer completo del film di Until Dawn, possiamo dire con certezza che la pellicola prenderà delle direzioni diverse rispetto al titolo.

Ecco il trailer:

La trama ruota intorno a Clover, che un anno dopo la misteriosa scomparsa della sorella Melanie si dirige con un gruppo di amici nella remota valle dove è avvenuto l'incidente. Qui, esplorano un centro visitatori abbandonato, ma la loro ricerca si trasforma in un incubo: uno a uno vengono uccisi da un killer mascherato.

La vera sorpresa arriva quando si risvegliano tutti, bloccati a rivivere la stessa serata, ogni volta con una minaccia più spaventosa della precedente. Ben presto scoprono che il ciclo ha un limite: devono sopravvivere fino all'alba per riuscire a fuggire.

Il film mantiene diversi elementi familiari agli appassionati, ovvero una casa infestata, killer mascherati, inseguimenti ostacolati da trappole per orsi, mostri simili a zombie e una inquietante infezione che colpisce il volto di un personaggio. Ma al centro della storia c'è una clessidra, con i protagonisti intrappolati in un ciclo mortale: ogni volta che muoiono in modo raccapricciante, si risvegliano per tentare nuovamente di sopravvivere.

Nel cast figurano Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell, e il celebre Peter Stormare, noto per la sua presenza nel gioco originale. La sceneggiatura è firmata da Blair Butler (Polaroid) e Gary Dauberman (It, Annabelle), mentre tra i produttori compaiono Asad Qizilbash, Carter Swan e lo stesso David F. Sandberg. Il film sarà distribuito esclusivamente nei cinema a partire dal 25 aprile.

