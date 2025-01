Il film di Until Dawn si mostra (e sembra come il gioco)

Sony ha finalmente svelato un primo sguardo all'adattamento cinematografico di Until Dawn, mostrando come il film non sia una semplice trasposizione diretta del gioco per PS5 e PS4.

Sebbene un trailer completo sia atteso a breve, questo assaggio iniziale offre già spunti interessanti su come la pellicola gestirà il gameplay basato sulle scelte che ha reso famoso il titolo (che trovate su Amazon).

Uno degli elementi più intriganti emersi è il modo in cui il film riprodurrà la struttura decisionale del gioco (via Push Square).

Secondo il regista David Sandberg, i personaggi saranno intrappolati in un loop temporale, dove ogni volta che muoiono, le loro azioni vengono azzerate e si trovano catapultati in un nuovo sottogenere horror.

«Ogni volta che tornano in vita, è come se si trovassero in un nuovo genere horror. Per sopravvivere, devono resistere fino all'alba,» spiega Sandberg.

Questa scelta narrativa promette di distinguere il film come un prodotto autonomo, mantenendo però l’essenza del gioco. Gli appassionati potrebbero ritrovare quel mix di tensione e scelte difficili, con l'aggiunta di un tocco cinematografico innovativo.

Il film di Until Dawn sarà disponibile nelle sale a partire dal 25 aprile 2025, una data che gli appassionati segnano già sul calendario.

L’idea di integrare un loop temporale e diversi sottogeneri horror è un modo intelligente per replicare l’esperienza unica del gioco in un formato lineare come quello cinematografico (anche se le differenze a livello di trama saranno nette).

Secondo me questo approccio non solo celebra l'essenza del materiale originale, ma offre anche nuove interpretazioni che potrebbero attrarre un pubblico più ampio.

Resta da vedere come la regia e il cast gestiranno questa complessità narrativa. Sandberg, noto per il suo lavoro in Lights Out e Annabelle: Creation, sembra avere l’esperienza necessaria per affrontare un progetto così ambizioso. Ma se non ce la dovesse fare?

Lascio la domanda aperta, perché ogni appassionato potrebbe avere una visione diversa. Una cosa, però, è certa: il 25 aprile molte luci resteranno accese fino all’alba.