Il film live-action di Elden Ring inizia a muovere i suoi primi passi: sembra infatti che il regista Alex Garland, che farà anche da sceneggiatore, abbia già scelto chi sarà una delle star principali del lungometraggio.

Secondo un nuovo report di Deadline, pare infatti che il regista abbia individuato nell'attore Kit Connor la figura perfetta per interpretare uno dei personaggi principali del film.

Non è chiaro se interpreterebbe il "Senzaluce" o un altro ruolo in particolare, ma per Garland e Connor si tratterebbe di una reunion: il regista e l'attore hanno già lavorato insieme nel film Warfare - Tempo di guerra, che nelle sale italiane uscirà ad agosto 2025.

L'attore è noto anche per il suo ruolo nella serie TV Heartstopper, oltre ad aver preso parte in film come Rocketman, One of Us e Recipe for Love. Ha già avuto inoltre esperienza nel lavorare proprio con i videogiochi, essendo stato uno dei doppiatori di A Plague Tale Requiem (lo trovate su Amazon).

In base a quanto scritto su Deadline, l'accordo non è ancora sicuro al 100% e ci sono ancora diverse questioni da discutere, ma sia Alex Garland che Kit Connor stanno lavorando perché tutto vada a buon fine, perché da parte di entrambi c'è la volontà di proseguire insieme.

Al momento non sappiamo se sarà a tutti gli effetti un racconto fedele alla campagna originale di Elden Ring oppure se sarà una storia unica ambientata nell'Interregno, ma di sicuro si tratta di un progetto particolarmente ambizioso.

Il regista ha già ammesso di essere un grande appassionato di Elden Ring, al punto da aver portato a termine almeno 7 run del DLC Shadow of the Erdtree: si può dunque dire che Alex Garland conosca l'Interregno probabilmente meglio di molti di noi.

In attesa di sapere quale sarà l'effettivo contributo di Kit Connor — ammesso ovviamente che non ci siano intoppi dell'ultimo minuto — vi ricordo che da oggi è disponibile anche lo spin-off Elden Ring Nightreign: il nostro Domenico Musicò ve ne ha parlato nella recensione dedicata.