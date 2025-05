Tranquilli, Alex Garland conosce Elden Ring più di molti di voi

Quando si annuncia un adattamento cinematografico c'è sempre il timore che la produzione, in particolare sceneggiatori e registi, non abbiano la minima idea del materiale d'origine, né rispetto per lo stesso.

Un po' come la trilogia di Batman di Christopher Nolan, per intenderci.

Tuttavia, il regista del film di Elden Ring annunciato da A24 conosce molto bene il titolo di FromSoftware. Anzi, possiamo dire che Alex Garland conosce l'Interregno molto più della maggior parte dei giocatori, viste le ore accumulate con il soulslike.

Come segnala Gamesradar, infatti, il regista di Civil War e Warfare è un vero e proprio appassionato del titolo FromSoftware, con centinaia di ore di gioco alle spalle.

L'informazione arriva da un Reddit AMA di alcune settimane fa, in cui Garland ha confessato di essere arrivato al suo settimo playthrough del DLC Shadow of the Erdtree.

Sappiamo che ci sarà senz'altro qualcuno di voi che è al NG+25 ed è capace di finire Elden Ring con una mano sola, camminando sui carboni ardenti mentre ascoltate un podcast di mental coaching e non vediamo l'ora che ci raccontiate la vostra build nei commenti, ma la verità è che la dedizione di Garland è quella di un vero giocatore hardcore.

«Non voglio nemmeno pensare alle ore che ho accumulato. Non riesco a smettere di giocare», ha detto Garland parlando della sua esperienza con il titolo di FromSoftware.

Insomma, dopo la conferma di un cineasta di grandissimo valore come Alex Garland alla regia di un cinegame come questo, sapere che sia anche un vero appassionato di Elden Ring getta una luce più vivida sulla produzione.

Della quale sappiamo pochissimo, ovviamente, come da tradizione per questo genere di annunci di lavorazione.

Questa storia ci ricorda sia la dedizione di Randy Orton per Elden Ring, sul quale ha passato un quantitativo di ore smisurato, sia il silenzio del regista del prossimo film di The Legend of Zelda che non ha voluto rispondere riguardo il suo Zelda preferito (ma forse per eccessiva prudenza).