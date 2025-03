Il film di BioShock è sparito, ma c'è chi si candida dal cast di The Boys

Ricordate il film di BioShock? Se la risposta è "sì" allora sarete probabilmente in compagnia di pochissimi, ma tra questi c'è anche Jack Quaid, l'attore che interpreta il Piccolo Hughie in The Boys.

L'attore ha recentemente rivelato il suo amore per BioShock, un'intervista su Reddit organizzata per promuovere il suo nuovo film, Novocaine (tramite IGN US).

Tra le domande delle classiche delle sessioni Reddit AMA, Quaid ha parlato di quali videogiochi potrebbero essere portati al cinema (tra quei pochi che sono rimasti, almeno), e il discorso è virato proprio sulla saga di avventure in prima persona.

«Mi piacerebbe davvero essere in un adattamento live action di Bioshock», ha detto Quaid, definendolo uno dei suoi giochi preferiti di sempre:

«Penso che ci sia un'ambientazione così ricca in quel gioco che potrebbe essere esplorata in un adattamento televisivo o cinematografico.»

Ma non è finita qui perché, cogliendo una still di Novocaine, c'è chi ha visto una somiglianza notevole con alcuni frame di Max Payne.

Mostrando la somiglianza dei frame (francamente impressionante), un fan ha voluto ironizzare su come Quaid sia già pronto per vestire i panni del personaggio di Remedy.

Tuttavia, Quaid non si è dimostrato altrettanto entusiasta:

«Ho visto gente dire che assomiglio a Max Payne, e quando ho guardato la copertina, anche io sono rimasto incredulo. Adoro i giochi Rockstar, ma sfortunatamente non ho mai giocato a quello: è il prossimo in lista, di sicuro.»

Chissà se Quaid si ricordava effettivamente lo stato della produzione del film di BioShock, che è tutto meno che promettente.

A luglio dello scorso anno, dopo un lunghissimo silenzio, la produzione aveva comunicato di aver ridotto considerevolmente il budget, puntando su un film più "personale". Lo scorso febbraio, poi, la produzione aveva confermato nuovamente che il film esiste, quindi ci aspettiamo di vederlo in tempi più o meno brevi... speriamo.