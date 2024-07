Il film di BioShock avrà un budget ridotto rispetto al previsto: «È più personale»

Nonostante un lungo silenzio dal suo annuncio ufficiale, ormai arrivato quasi 2 anni fa, il film di BioShock si farà davvero, ma c'è comunque quella che potrebbe essere potenzialmente una brutta notizia per i fan.

Il regista Francis Lawrence è infatti apparso al San Diego Comic-Con 2024, fornendo aggiornamenti per l'atteso lungometraggio della serie videoludica (trovate la Collection su Amazon) e ribadendo che no, il film non è "morto".

Advertisement

Tuttavia, come riportato da Variety, le aspettative degli appassionati andranno ridimensionate notevolmente: se prima avrebbe dovuto essere un film estremamente ambizioso, adesso sarà un progetto più intimo, al punto da aver avuto una riduzione del budget.

«Il nuovo regime ha abbassato il budget. Quindi faremo una versione molto più piccola... Avrà un punto di vista più personale, a differenza di un progetto più grande e imponente».

Il regista non ha insomma usato mezze parole e lasciato intendere che evidentemente Netflix ha deciso di voler ridurre le spese per questo film, costringendo la produzione ad adattarsi con un progetto più piccolo.

Questo ovviamente non fa ben sperare per la produzione del film di BioShock, anche se ovviamente con la giusta direzione anche un progetto «più personale» potrebbe espandere adeguatamente la lore della saga.

Il regista aveva infatti già commentato con entusiasmo la stesura della sceneggiatura, anche se ovviamente non è chiaro se ciò fosse avvenuto prima o dopo la riduzione del budget, ma c'era comunque la volontà di rispettare pienamente i canoni della serie videoludica.

Per il momento, non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che, anche con un budget inferiore alle aspettative, il film riesca davvero a rendere giustizia a BioShock.

Nel frattempo, segnaliamo che potrebbero esserci novità in vista anche per il quarto capitolo videoludico: nelle scorse giornate è emerso un primo screenshot dalle build interne, ovviamente ancora in sviluppo.