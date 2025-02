Che fine ha fatto il film di BioShock? Ci sono novità

Dopo anni di attesa, riscritture e gli inevitabili rallentamenti dovuti agli scioperi di Hollywood, l’adattamento live-action di BioShock per Netflix è ancora in cantiere.

A confermarlo è lo stesso Francis Lawrence, che ha ribadito il suo coinvolgimento nel progetto basato sul noto videogame (che trovate su Amazon).

Intervistato da Collider, Lawrence ha dichiarato: «Sono ancora a bordo. Sì, stiamo ancora lavorando su questo, ed è un progetto che mi entusiasma molto.»

Parole che confermano quanto detto in precedenza dal produttore Roy Lee, secondo cui il film si farà, ma con un budget ridotto rispetto ai piani iniziali.

L’adattamento era stato approvato dal precedente management di Netflix, ma con l’arrivo di una nuova dirigenza, il colosso dello streaming ha deciso di rivedere i costi di produzione, spingendo per una versione più contenuta.

Niente più kolossal in stile Avatar, dunque, ma una visione più personale e meno epica.

Nonostante questo ridimensionamento, l’idea di portare BioShock sul grande schermo resta affascinante.

Il film dovrebbe seguire la trama del primo gioco, ambientata nella distopica città sottomarina di Rapture, un tempo utopia industriale fondata da Andrew Ryan e ora ridotta a un incubo popolato da Splicers e Big Daddies.

Il rischio di trasformare un classico in un film mediocre è dietro l’angolo. BioShock è una delle esperienze narrative più coinvolgenti degli ultimi anni, e non basta ricreare i suoi scenari art déco per rendere giustizia alla sua atmosfera opprimente e alle sue tematiche profonde.

La speranza è che Lawrence e Netflix riescano nell’impresa, anche con un budget ridotto. Nel frattempo, se non l’avete ancora fatto, Rapture vi aspetta nel gioco originale: e lì, almeno, il sogno di Andrew Ryan continua a vivere.

In attesa del quarto capitolo della serie che, come molti sanno ormai fin troppo bene, sta tardando ad arrivare (anche se qualcosa avrebbe già mostrato).