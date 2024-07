BioShock 4 avrebbe già svelato il suo primo screenshot

Probabilmente ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere BioShock 4 sul mercato, ma pare che lo sviluppo del quarto capitolo stia davvero procedendo con i giusti ritmi.

L'esistenza di un capitolo successivo all'amata trilogia (che trovate su Amazon) è già stato confermato da diverso tempo, ma allo stato attuale non abbiamo ancora avuto modo di poter osservare nulla da questo quarto episodio. Almeno, non in via ufficiale.

MP1st ha infatti potuto condividere quella che sarebbe la prima immagine in-game di BioShock 4, ovviamente proveniente da una build in fase di sviluppo e che sarebbe stata condivisa loro da un Visual Effects Artist.

L'immagine in questione risalirebbe da una demo costruita nel 2021 con il nome in codice "Parkside": un nome che era già stato condiviso dal giornalista Jason Schreier già alcuni anni fa.

L'immagine in questione non mostra moltissimi dettagli, essendo chiaramente parte di un test interno, ma è già possibile vedere un possibile hud di gioco ed alcuni effetti poligonali, con armi in prima persona ed effetti luminosi dell'area di gioco: se siete curiosi, potete vederla al seguente indirizzo.

L'interfaccia in particolare sembrerebbe suggerire la volontà di non distaccarsi eccessivamente da quanto realizzato da BioShock Infinite, anche se ovviamente occorre sottolineare che il gioco finale potrebbe cambiare notevolmente da quanto visto in questa prima immagine.

In attesa di eventuali commenti o dichiarazioni ufficiali da parte di 2K o Cloud Chamber, lo studio che si sta occupando dello sviluppo di BioShock 4, ovviamente vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito: nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che proprio il team del quarto capitolo di BioShock ha aperto le assunzioni per almeno 30 sviluppatori.

E secondo uno degli sviluppatori attualmente al lavoro, BioShock 4 sarebbe «un progetto fantastico»: speriamo che effettivamente il prodotto finale corrisponda a queste aspettative così elevate.