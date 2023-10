BioShock Il Film ha novità incoraggianti: «Ce l'abbiamo davvero fatta»

La produzione di BioShock Il Film sembra finalmente pronta a iniziare sul serio: l'adattamento del celebre videogioco era stato annunciato ufficialmente lo scorso anno, ma i recenti scioperi che hanno coinvolto attori e sceneggiatori avevano rallentato notevolmente l'avvio dei lavori.

La saga sparatutto in prima persona (trovate la collezione completa su Amazon) presentava atmosfere bellissime e allo stesso tempo inquietanti, oltre a una trama con temi filosofici che ancora oggi fa discutere tantissimi appassionati.

La scelta di adattare BioShock in un film da far conoscere al grande pubblico, pubblicato e prodotto da Netflix, appariva dunque decisamente sensata, così come la scelta di regista e sceneggiatore, già esperti in adattamenti da libri al grande schermo.

Pochi giorni fa lo sceneggiatore aveva commentato come tutta la produzione fosse «ottimista» sulla buona riuscita dei lavori, confermando come l'azienda aveva continuato a dare al suo staff tutto il supporto necessario.

E anche il regista Francis Lawrence si è espresso allo stesso modo, in una nuova intervista rilasciata al Post Credit Podcast (via ComicBook): la bozza per la sceneggiatura di BioShock Il Film è già pronta e ne è rimasto assolutamente entusiasta.

«Volevamo riuscirci. [...] BioShock è un gioco fantastico e ha un mondo incredibile con una mitologia straordinaria. [...] La verità è, bisogna creare un personaggio, giusto? Perciò volevamo prenderci il tempo necessario per riuscirci, che funzionasse con la mitologia e che rimanesse fedele allo spirito del gioco, proprio come quando si adatta un libro. E penso che ce l'abbiamo davvero fatta».

Sia il regista che lo sceneggiatore hanno ammesso in più occasioni di essere fan del videogioco originale, motivo per il quale ci tenevano in particolar modo a rendergli giustizia.

In base alle loro parole, la produzione potrebbe iniziare molto presto: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo novità in merito.

E per quanto riguarda un quarto capitolo per i videogiochi? Si chiacchiera da tempo di un possibile BioShock 4, ma l'uscita sarebbe molto distante.