Il DualSense di PS5 direbbe addio al suo più grande limite con una nuova versione

Il DualSense è probabilmente uno dei controller più innovativi mai realizzati da PlayStation e uno dei principali punti di forza di PS5, grazie a feature come feedback aptico e trigger adattivi.

Tuttavia, c'è un difetto di non poco conto con cui tutti i giocatori prima o poi hanno dovuto fare i conti: la batteria ha una durata fin troppo limitata, che può variare dalle 3 alle 6 ore in base all'utilizzo e al tipo di gioco utilizzato.

Advertisement

Un problema purtroppo non risolto nemmeno con l'uscita del DualSense Edge, il controller di fascia avanzata pensato per i giocatori più esigenti (lo trovate su Amazon), ma pare che Sony sia finalmente riuscita a trovare una soluzione.

Push Square segnala infatti una nuova inserzione apparsa su Best Buy Canada per il DualSense V2: il nome non lascerebbe intendere una revisione — è la stessa identica versione disponibile per il commercio — ma la sua descrizione ha nascosto un upgrade molto interessante.

L'inserzione in questione specifica infatti una durata della batteria praticamente raddoppiata, che adesso arriverebbe a ben 12 ore di gioco e definita «eccezionale» dalla stessa pagina.

Inoltre, pare che questo nuovo DualSense includa una charging station dedicata, per poter ricaricare il controller facilmente: anche la scatola sembrerebbe leggermente più piccola rispetto a quella originale.

Il DualSense viene indicato in vendita per 89.99 dollari canadesi, stessa identica cifra a cui vengono proposti gli altri controller: è probabile dunque che, qualora questa anticipazione sia confermata, non dovrebbe esserci alcun cambiamento di prezzo per il nostro territorio.

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite ufficiali da parte di Sony: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Chissà se i DualSense colorati svelati al CES 2024, insieme a nuove scocche per PS5 Slim, non facciano parte proprio di queste nuove versioni.

Nel frattempo, se vi servisse una mano a far durare il vostro controller PS5 un po' più a lungo, potreste provare a seguire alcuni trucchi utili.