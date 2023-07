DualSense si scarica subito? Ecco i trucchi per migliorare la batteria

Il DualSense è probabilmente il miglior controller che Sony abbia mai realizzato, ma le sue feature uniche ne hanno anche causato spesso il suo più grande limite: rispetto a tanti altri controller, la batteria tende ad esaurirsi molto più velocemente.

Un problema che non è comune soltanto con la versione "standard" del controller PS5 (lo trovate su Amazon in diverse colorazioni) ma che su DualSense Edge diventa ancora più evidente, arrivando ad essere addirittura inferiore.

Ciò inevitabilmente comporta ricariche costanti da parte degli utenti e non poca frustrazione, soprattutto quando ci si accorge che il controller si sta scaricando proprio nel mezzo di una partita adrenalinica.

Tuttavia, come accennavamo in apertura, sono proprio molte delle feature innovative del controller a causare il consumo eccessivo di batteria e potrebbero bastare alcuni semplici accorgimenti per risolvere il problema.

Lo YouTuber John Glasscock (via VG247) segnala infatti che c'è una semplice impostazione da modificare sulle vostre PS5 per fare in modo che il controller duri più a lungo: dirigendovi all'apposito menù sulla vostra console, dovrete fare in modo che il microfono del DualSense sia disattivato come opzione di default.

Il microfono del controller PS5 resterà infatti sempre attivo, pronto a riconoscere la vostra voce per eseguire eventuali comandi vocali o per i party con i vostri amici: se non utilizzate questa funzionalità, si tratta indubbiamente di un enorme spreco di risorse, che grava inutilmente sulla vostra batteria.

Secondo John Glasscock, sarebbe proprio questa la feature che causerebbe più spesso il consumo eccessivo della batteria, ma se volete assicurarvi che il controller duri più a lungo esistono ulteriori impostazioni che potete modificare: parliamo naturalmente del feedback aptico e dei trigger adattivi.

Anche in questo caso, entrambe le funzionalità consumano parecchia batteria: se volete assicurarvi che il DualSense viva più a lungo durante le vostre partite, basterà ridurre la loro sensibilità.

Ovviamente, disattivarle vi garantirebbe i maggiori benefici, ma trattandosi di feature esclusive del controller è importante che siano i giocatori stessi a valutare se ne valga la pena: una semplice riduzione vi permetterà di non rinunciare al coinvolgimento unico che sono in grado di offrire, pur ovviamente in quantità ridotta.

Insomma, questi semplici trucchi dovrebbero permettervi di avvicinarvi notevolmente alle 12 ore promesse da Sony, anche con le produzioni più pesanti.

