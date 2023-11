Silent Hill Ascension scritto dalle intelligenze artificiali? Genvid risponde alle accuse

Come se Silent Hill Ascension non avesse fatto già discutere di suo, secondo alcuni i dialoghi e la trama del controverso progetto dedicato alla saga di Konami sono stati scritti da software di intelligenza artificiale.

Silent Hill Ascension è stato venduto da subito come qualcosa di atipico e con diversi elementi tipici della saga ma, contrariamente alle aspettative, non un vero e proprio videogioco, ma una miniserie livestream in cui gli utenti saranno in grado di condizionare alcuni eventi della storia, prendendo decisioni in tempo reale durante le dirette.

Ve ne abbiamo parlato di recente analizzando i primi episodi dello show, ma per ora Ascensions ci è sembrato terrificante non per i motivi per cui dovrebbe esserlo una storia horror.

E, in tutto questo, da IGN US vengono una serie di testimonianze per cui sembra che Silent Hill Ascension sia stato scritto almeno in parte da software di intelligenza artificiale.

Il dubbio arriva da una serie di testimonianze che riportano alcune sequenze di dialogo che sembrano non avere senso, e risultano essere completamente slegate dal contesto in più di un'occasione.

Le testimonianze sono state talmente numerose da portare Jacob Navok, CEO dello sviluppatore Genvid a rispondere ufficialmente alle accuse.

Sottolineando il curriculum delle "persone reali" che hanno lavorato a Silent Hill Ascension, che comprende titoli di Telltale Games, film Pixar, God of War Ragnarok e Resident Evil Village, Novak fferma che le «oltre 100.000 parole, zero sono scritte da LLM o IA e tutte provengono dal lavoro dedicato di un team di talento».

Tuttavia gli investigatori del web hanno trovato dichiarazioni precedenti di Genvid che riguardano l'utilizzo di software di intelligenza artificiale, in cui l'azienda dichiarava apertamente che tutti i progetti futuri avrebbero avuto personaggi scritti dalle IA, e che proprio Silent Hill Ascension era descritto come una simulazione.

Novak ha risposto anche a questo aspetto in particolare in una dichiarazione successiva, ammettendo che, sebbene Genvid avesse testato l'uso dell'intelligenza artificiale per Ascension, nessuno di quei lavori è stato utilizzato e ha definito le recenti accuse "un velato insulto" agli sviluppatori.

Un progetto che è rimasto un po' nel silenzio ma esiste ancora, nonostante tutto, come ha voluto specificare di recente Bloober Team in una dichiarazione.