Il director di Fallout: New Vegas pensava di aver "chiuso" con la serie

Josh Sawyer è il director di Fallout: New Vegas, da molti considerato il miglior capitolo della serie.

New Vegas è infatti ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati dell'intera saga (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) sebbene Obsidian non abbia mai ufficializzato un sequel.

Advertisement

Vero anche che il gioco sta ultimamente vivendo una vera e propria seconda giovinezza grazie alla serie Prime Video.

Ad ogni modo, come riportato anche da GamesRadar, molto tempo prima di portare alla luce New Vegas, Sawyer pensava di aver sprecato la sua unica occasione per fare un gioco di Fallout.

In un'intervista con Rock Paper Shotgun, Sawyer ha parlato del suo tempo presso gli sviluppatori di Black Isle Studios.

Black Isle ha avuto un grande successo negli anni '90, creando alcuni dei migliori CRPG di tutti i tempi, tra cui i primi Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape: Torment e, appunto Fallout 1.

Dopo anni di difficoltà finanziarie, però, Black Isle ha chiuso nel dicembre 2003. Con essa sono scomparse le pianificazioni per il Baldur's Gate 3 originale, Baldur's Gate: Dark Alliance 3 e quello che sarebbe stato Fallout 3, con Sawyer responsabile del progetto.

Come i primi due giochi, questa versione di Fallout 3 sarebbe stata un RPG isometrico, piuttosto che un titolo in prima persona come deciso poi da Bethesda. Ma quando Black Isle ha chiuso, il progetto è stato condannato a morte.

Sawyer alla fine ha rassegnato le dimissioni dall'azienda e, facendolo, era certo di aver aver perso il suo "sogno" di realizzare un Fallout: «perdere quel progetto ha fatto male».

Quel progetto, conosciuto internamente come Van Buren, non ha mai visto la lice, ma Sawyer - che credeva di aver chiuso con la serie - ha poi diretto Fallout: New Vegas. Insomma, a quanto pare valeva la pena aspettare.

In ogni caso la Fallout-mania è definitivamente esplosa, tanto da mandare in crash anche i siti dedicati alle mod.

Del resto, le vendite ci avevano fatto capire fin da subito quale sarebbe stato l'andazzo per Fallout in queste settimane post-show.