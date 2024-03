Il creatore di Resident Evil, Shinji Mikami, torna al lavoro

Shinji Mikami, noto per aver creato il franchise di Resident Evil e per il suo lavoro su titoli come P.N.03 e The Evil Within, è sicuramente uno dei big del settore.

Mikami ha dato il suo importante contributo a molte delle produzioni recenti, come Ghostwire Tokyo e, più recentemente, a Hi-Fi Rush (lo trovate su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon).

Dopo il suo addio da Tango Gameworks, non sapevo se e quando Mikami sarebbe tornato nell'industry, ma a quanto pare il momento è giunto.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, il buon Shinji ha a quanto pare fondato una nuova società, dopo aver lasciato Tango nel 2023.

Come rilevato da VGC, l'informazione si trova attraverso una breve descrizione biografica sul nuovo sito web di Shadows of the Damned: Hella Remastered.

Mikami aveva ricoperto il ruolo di produttore creativo per la versione originale del gioco nel 2011, per Xbox 360 e PlayStation 3.

La società in questione è "Kamuy Inc", anche se al momento non sono disponibili informazioni su cosa comporterà esattamente il tutto e su quale sarà il ruolo specifico di Mikami.

È probabile che si tratti di un nuovo studio di produzione di videogiochi, ma al momento la cosa non ha ancora trovato conferma.

Mikami ha fondato Tango Gameworks nel 2010 e ha diretto The Evil Within, un gioco che molti considerano il successore spirituale di Resident Evil e Resident Evil 4.

In seguito ha assunto il ruolo di produttore esecutivo per The Evil Within 2 e Ghostwire Tokyo, prima di lasciare la società.

Nel corso di una nostra intervista esclusiva a Tango Gameworks, lo studio ci aveva rivelato che Mikami stava lavorando a un gioco «sorprendente» che i fan non si sarebbero mai aspettati.

Quella produzione, come è ormai noto anche ai sassi, era Hi-Fi Rush: un piccolo gioiello che rappresenta anche un'ottimo action game, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Non sappiamo adesso quale sia il futuro del celebre autore, ma da parte nostra non possiamo che augurargli buona fortuna per tutto: vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori novità.