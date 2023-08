Il clone di The Last of Us per Switch ha fatto la fine che meritava

Alcuni giorni fa è arrivato su Nintendo Switch, tramite eShop, un vero e proprio clone spudorato di The Last of Us.

Nonostante il gioco Naughty Dog (che trovate su Amazon in versione PS5) abbia un livello qualitativo difficile da eguagliare, qualcuno ci ha provato lo stesso, ma con risultati che definire disastrosi è poco.

Chiamato The Last Hope Dead Zone Survival, il gioco era disponibile dal 30 giugno: dando uno sguardo sia al suo logo che ai suoi due protagonisti in copertina, era impossibile non fare paragoni con l'avventura di Joel ed Ellie.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, sembra che il gioco sia stato finalmente rimosso da eShop.

Il gioco non è più disponibile, probabilmente a causa di un reclamo da parte di Sony Interactive Entertainment LLC.

È però altrettanto probabile che l'editore West Connection Limited apporterà alcune modifiche chiave al gioco per evitare l'ira di Sony e lo ripubblicherà in un secondo momento, ma fortunatamente al momento non v'è più traccia di quell'abominio.

La somiglianza era davvero spudorata, al punto che viene da chiedersi come sia stato possibile autorizzare la pubblicazione su eShop di tale scempio

Secondo gli autori, «The Last Hope: Dead Zone Survival è un gioco con trama intensa ambientato in un mondo apocalittico invaso da orde di zombi famelici. Come personaggio principale, il tuo unico obiettivo è sopravvivere e trovare un modo per sfuggire al caos da incubo che ti circonda».

Del resto, realizzare un gioco come quello di Naughty Dog non è solo complicato, ma a quanto pare anche parecchio costoso, ragion per cui un clone del genere è meglio che torni nel baratro da cui è emerso.

Restando in tema, alcune settimane fa ricorderete forse anche l'imbarazzante plagio che in questo attingeva a piene mani da un altro classico come The Witcher 3 Wild Hunt.