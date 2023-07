Su Switch è arrivato un clamoroso clone di The Last of Us (e costa 1 euro)

Negli anni abbiamo visto cloni di videogiochi famosi un po' in tutte le salse. Quello che però è arrivato su Nintendo Switch, tramite eShop, in queste ore, fa davvero poco per provare anche solo a nascondere la sua fonte di ispirazione.

Si chiama The Last Hope: Dead Zone Survival, è disponibile dal 30 giugno e siamo piuttosto sicuri che dando uno sguardo sia al suo logo (che almeno ha provato, a cambiare stile al font) che ai suoi due protagonisti in copertina probabilmente vi verrà alla mente una saga leggermente più nota, come The Last of Us.

L'immagine, che richiama il primo titolo di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) perfino nelle scelte della palette dei colori, mostra un uomo e una ragazzina mentre si guardano intorno in una città decaduta.

La somiglianza è davvero palese per non dire spudorata, al punto che francamente – ma questa è una supposizione personale – l'artwork potrebbe essere stato generato chiedendo direttamente a un AI di illustrare i personaggi di The Last of Us.

Secondo gli autori, «The Last Hope: Dead Zone Survival è un gioco con trama intensa ambientato in un mondo apocalittico invaso da orde di zombi famelici. Come personaggio principale, il tuo unico obiettivo è sopravvivere e trovare un modo per sfuggire al caos da incubo che ti circonda».

Anche le meccaniche, insomma, non sembrano essere tra le più originali, dal momento che oltre allo stile e ai protagonisti The Last Hope sembrerebbe riprendere da The Last of Us anche l'ambientazione post-apocalittica.

Il gameplay, invece, dovrebbe funzionare come uno shooter in terza persona.

«Mentre navighi per le insidiose strade della città, incontrerai luoghi diversi che detengono la chiave della tua sopravvivenza. Viaggia in biblioteca per salvare una ragazza innocente da zombi spericolati, vai in farmacia per procurarti forniture mediche vitali, esplora la stazione di polizia per armarti di potenti armi e avventurati nelle oscure profondità dei tunnel della metropolitana, dove ti aspettano orrori inaspettati», continua la descrizione su eShop.

Il gioco, che idealmente costa 8,99 euro, è stato proposto dal lancio fino al 13 luglio al prezzo di 0,99 euro. Probabilmente a livello di originalità ne varrebbe anche meno, ma con un prezzo così basso potrebbe magari incuriosire chi cercava qualcosa di vagamente somigliante al mondo di The Last of Us per la sua Nintendo Switch. Per ora, i giocatori lo stanno bombardando di dislike e di commenti ironici sotto il trailer comparso su YouTube.

Come abbiamo appreso in queste ore, realizzare un gioco come quello di Naughty Dog non è solo complicato, ma anche estremamente costoso. Difficile, allora, aspettarsi grandi colpi di scena dai cloni che tentano di emulare i titoli più famosi: qualche tempo fa, ne ricorderete anche uno che attingeva a piene mani da The Witcher 3.