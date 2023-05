Il clone di Genshin Impact è in arrivo anche su PS5

Durante il PlayStation Showcase 2023 è arrivato anche un annuncio inaspettato: Hotta Studio ha infatti svelato la versione console di Tower of Fantasy, free-to-play uscito inizialmente solo su PC e dispositivi mobile durante lo scorso anno.

Il titolo aveva attirato fin da subito l'attenzione dei fan per le sue incredibili somiglianze a Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), anche se HoYoverse non ha avuto naturalmente nulla a che vedere con questa produzione.

Le similitudini erano sembrate così evidenti da averci reso quasi impossibile non sottolinearle in occasione della nostra anteprima, dove le abbiamo definite «ai limiti del plagio»: tuttavia, il titolo era anche apparso particolarmente ambizioso, seppur colmo di bug al lancio.

Hotta Studio ha però lavorato duramente con tanti aggiornamenti per espandere la produzione e risolvere le problematiche più gravi e oggi si sente pronta a lanciare il titolo anche su console PlayStation, cavalcando — anche in questo caso — il successo di Genshin Impact: potete trovare il trailer di lancio qui di seguito.

Al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio certa, ma sappiamo che la versione PS5 e PS4 di Tower of Fantasy è prevista per la sessione estiva di quest'anno.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile in forma totalmente gratuita, ma stando alla descrizione inclusa nella pagina PlayStation Store (via Siliconera) sarà lanciata anche una "versione Premium" che garantirà un accesso anticipato di 48 ore. Per il momento, non è chiaro quali contenuti aggiuntivi includa tale versione.

Gli sviluppatori avevano provato a negare di aver "copiato" Genshin Impact, sottolineando che Tower of Fantasy possieda una sua forte identità: tuttavia, basteranno pochi istanti di gioco per notare le forti ispirazioni dal titolo HoYoverse.

Anche in questo caso, è difficile non sottolineare il bizzarro tempismo con il successo di un'altra produzione dello stesso team di sviluppo: Honkai Star Rail ha infatti già guadagnato oltre 100 milioni di dollari in meno di un mese.

Se volete recuperare tutti gli annunci del PlayStation Showcase 2023, trovate tutti i trailer nel nostro recap completo.