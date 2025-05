Clair Obscur Expedition 33 ha dimostrato che non servono budget stellari per riuscire a produrre prodotti di qualità apprezzati dal pubblico, ma avere le idee giuste e la voglia di sviluppare giochi che, prima di tutto, sono quelli che vogliono davvero realizzare gli sviluppatori.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un settore videoludico sempre più alle prese con costi estremi e fuori portata: purtroppo le notizie dei licenziamenti, come le recenti chiusure in casa Electronic Arts, stanno diventando quasi all'ordine del giorno sulle nostre pagine.

Ma è anche per questo motivo che la storia di Clair Obscur dovrebbe essere presa ad esempio dalla maggior parte dei publisher: in un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, Sandfall Interactive ha infatti ammesso che il budget è molto più basso di quello previsto da diversi esperti e addetti ai lavori.

Gli autori per il momento non hanno voluto svelare le cifre esatte, ma hanno aggiunto che fino ad ora nessuno è riuscito ad azzeccarle perché decisamente inferiore alle previsioni, dato che perfino giochi rilasciati nel 2008 e 2010 hanno avuto costi di sviluppo più elevati:

«Tutti quanti vogliono conoscere disperatamente il nostro budget: non ve lo dirò, ma posso garantirvi che se 10 persone dovessero provare a indovinare, penso che nessuna di loro ci riuscirebbe. Sono certo che Mirror's Edge e Vanquish siano costati di più, mettiamola così».

Considerando che ci sono almeno 15 anni di distanza tra Clair Obscur (che trovate su Amazon) e i titoli citati qui sopra, penso che le parole di Sandfall Interactive non facciano altro che confermare quello che sostengo ininterrotamente su queste pagine: non c'è bisogno necessariamente budget fuori portata per realizzare videogiochi qualitativamente validi.

E in un'era del settore videoludico in cui i grandi publisher devono fare i conti con spese fuori portata, spero che prima o poi capiscano una volta per tutte che aumentare i prezzi dei videogiochi non è la soluzione.

Non solo Clair Obscur: Expedition 33 è costato poco agli sviluppatori, ma ha avuto un prezzo basso per le copie fisiche e digitali, venendo perfino reso disponibile all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.

Ed oggi è già uno dei più grandi successi del 2025 e, con molta probabilità, sarà uno dei candidati più forti per vincere il GOTY. Un vero esempio di virtuosità che l'industria dovrebbe seguire come modello, invece di procedere con continui licenziamenti senza capo né coda.