Il battle royale di Call of Duty è "morto", i fan: «Che si fo**ano»

È ufficiale: l'era dell'originale Warzone è finita, poiché è stato confermato che Call of Duty: Warzone Caldera verrà chiuso definitivamente a settembre.

Per chi non lo sapesse, si parla di un'edizione più limitata della prima versione di Warzone, prima del rilancio avvenuto in contemporanea con l'uscita di Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon).

Advertisement

L'uscita di Call of Duty: Warzone 2.0 (che è stato recentemente rinominato in Call of Duty: Warzone, per facilità) non è stata accolta con molto entusiasmo dai fan. Nei mesi successivi all'uscita, ci sono state innumerevoli lamentele su praticamente ogni cosa, dalle mappe al comparto audio.

Per questo motivo, è stato bello che l'originale Warzone sia stato mantenuto in vita (più o meno) per tutto questo tempo, ma quei giorni sono quasi finiti.

Come prevedibile, i fan non sono affatto contenti. Su Reddit, i giocatori hanno espresso la loro rabbia e la loro delusione per la decisione e, come riporta GamingBible, alcuni hanno persino suggerito di boicottare Activision.

«Non gliene frega niente di voi. Prendete qualche gioco single player, provate qualche gioco di combattimento, ma smettete di supportare Activision», ha detto un fan in un commento che ora è stato cancellato.

Altri hanno condiviso sentimenti simili: «Caldera è tutto ciò che io e i miei amici giochiamo. Non mi unirò a WZ2. Sono piuttosto assetati di nuovi giocatori. Che schifo», ha scritto nedimiedin.

«RIP al più grande [battle royale] di sempre! Questa sarà sicuramente anche l'ultima volta che darò dei soldi a questa azienda», ha commentato campuscodi.

«Non darò mai più un centesimo al franchise di COD per i loro DLC dopo questo. Che si fo**ano», ha aggiunto Comrade2k7.

Al netto dell'arrabbiatura dei fan, sembra improbabile che Activision cambi idea sulla decisione di "uccidere" Warzone.

In diverse occasioni i fan hanno manifestato le loro perplessità riguardo Warzone 2.0, con una buona maggioranza che ha ammesso di preferire la versione originale.

Restando in tema: Sony si era sempre opposta all'affare Xbox Activision-Blizzard perché preoccupata di una possibile esclusività del franchise di COD, ma le ultime accuse della casa di Redmond suggerirebbero che i vertici PlayStation avevano "mentito".