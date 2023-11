Il 6 dicembre sarà un grande giorno per i fan di Call of Duty: MW3

Call of Duty Modern Warfare 3 non ha convinto un granché critica, ma a quanto pare i giocatori sembrano gradirlo, specie in multiplayer.

L'ultimo capitolo del franchise (potete acquistarl ) ha sicuramente i sui bassi, ma anche i suoi alti.

I difetti sono riscontrabili anche e soprattutto nella campagna per giocatore singolo decisamente sottotono.

Ora, dopo che Modern Warfare 3 ha portato a casa un record relativo a tutta la cosiddetta trilogia reboot, a breve ricevere i contenuti della Stagione 1.

Come riportato anche da GameRant, Activision ha confermato che la data di inizio della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3, ossia mercoledì 6 dicembre, quindi i fan devono assolutamente segnare questa data sul calendario.

Activision intende supportare il gioco a lungo termine con nuovi aggiornamenti regolari che dovrebbero migliorare notevolmente l'esperienza di gioco.

Il primo update significativo dopo il lancio di Modern Warfare 3 avverrà quindi proprio con il lancio della Stagione 1.

Questa includerà nuove mappe per il multiplayer standard, il debutto di Urzikstan nel battle royale Warzone e altro ancora.

Insomma, il 6 dicembre si preannuncia essere una data molto importante per lo sparatutto in questione, sperando che dopo di allora possa "riprendere quota" dopo le polemiche di queste settimane post-lancio.

Nonostante questa buona notizia, si parla in ogni caso già del prossimo capitolo della serie. Un report esclusivo segnala infatti la possibilità concreta che Call of Duty 2024 torni nella serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Del resto, il prossimo COD porta con sé per altro un obiettivo molto importante che a quanto pare andrà a rompere una consuetudine che è sempre stata considerata inamovibile per Activision.

Vero anche che, da quello che sappiamo, che lo sviluppo di Modern Warfare 3 sia stato particolarmente frettoloso, al punto che inizialmente doveva essere un DLC, cosa questa che ha fatto storcere il naso ai fam.