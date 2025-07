Con GTA 6 amichevolmente fuori dai piedi, tutti gli altri publisher sono molto più sereni nel pubblicare i propri videogiochi nel resto dei mesi che mancano alla fine del 2025.

Già, ma quali sono i giochi più attesi tra quelli in uscita? La risposta arriva da un report di The Game Business, che ha interpellato diversi fornitori di dati per identificare i titoli più promettenti del 2025.

I dati che seguono incrociano classifiche di wishlist Steam (Game Discover), wishlist IGN (IGN Playlist), traffico sulle wiki (Fandom/GameSpot) e dati di copertura social e stampa (Fancensus).

Quattro giochi spiccano per la loro presenza costante in tutte le classifiche analizzate, indicando un interesse trasversale e robusto: Borderlands 4 in uscita il 12 settembre 2025; Ghost of Yotei in uscita 2 ottobre 2025; Hollow Knight: Silksong con una generica uscita fissata per il 2025; Mafia: Terra Madre in uscita l'8 agosto

Ma ce ne sono tanti altri che, pur non apparendo in ogni top 10, sono comunque tra i giochi più attesi del 2025, leggermente più in basso in classifica.

Parliamo di:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, 28 agosto 2025

Metroid Prime 4, 2025

The Outer Worlds 2, 24 ottobre 2025

Leggende Pokémon Z-A, 16 ottobre 2025

Tra le menzioni degne di nota, il report segnala anche progetti come Little Nightmares 3, ARC Raiders, Dying Light: The Beast e Silent Hill f. È evidente che il 2025, nonostante l'assenza di un colosso come il citato Grand Theft Auto 6, sarà un anno ricco di uscite importanti, tra cui un buon numero di nuove esclusive su Nintendo Switch 2 come dato interessante.

Le previsioni indicano un calo generale per l'industria, spingendo le aziende a concentrarsi sul "valore per il denaro" dei consumatori. Come sempre, ci saranno delusioni, ma è lecito aspettarsi anche qualche successo inaspettato emergere dal nulla.