L'Xbox Games Showcase 2025 ci ha permesso anche di avere piccole conferme sull'effettiva esistenza di Hollow Knight Silksong, seppur in maniera indiretta.

Il tutto è avvenuto durante la presentazione delle ROG Xbox Ally, nuovi PC Handheld prodotti da Asus ma brandizzati Xbox, dove c'è stato un piccolissimo spazio per pubblicizzare la nuova opera di Team Cherry.

Microsoft ha infatti confermato che Hollow Knight Silksong sarà disponibile fin dal lancio delle nuove periferiche portatili, la cui uscita è prevista intorno alla fine del 2025.

Una notizia molto importante anche per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), dato che Silksong sarà disponibile fin dal day-one.

In ogni caso, l'uscita del sequel di Hollow Knight arriverà prima delle ROG Xbox Ally, e non in contemporanea: a chiarirlo è stato Matthew Griffin, responsabile marketing di Team Cherry, in un post pubblicato sul server Discord ufficiale e in un commento pubblicato su YouTube durante l'evento Xbox (via ResetEra).

Nello specifico, la finestra d'uscita di Hollow Knight Silksong è attualmente prevista prima dell'inizio delle vacanze invernali 2025, confermando di fatto il lancio nel corso dell'anno.

Una piccola buona notizia per i fan che da diversi anni aspettano di saperne di più sul sequel di uno dei metroidvania indie più apprezzati di sempre.

Per il resto, vi confermo che Xbox Games Showcase 2025 non ci ha purtroppo mostrato alcun nuovo trailer o clip gameplay ufficiale, motivo per il quale dovremo aspettare ulteriori informazioni: Team Cherry ha sempre ribadito di volerlo mostrare solo quando si sentirà sicura al 100% della data di uscita.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, ma questa conferma ci permette di incrociare le dita con un po' più di ottimismo.

Decisamente curioso, in ogni caso, che le uniche conferme sull'esistenza di questo titolo sono arrivate quasi sempre solo da Xbox, ma almeno pare che l'attesa stia finalmente per terminare.