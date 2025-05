Mafia Terra Madre proporrà un racconto il più possibile autentico delle origini della malavita siciliana, e la partecipazione di un team come Stormind Games non può che essere un orgoglio per il nostro ecosistema videoludico.

Stormind Games è uno studio italiano indipendente con sede in Sicilia, specializzato nello sviluppo di proprietà intellettuali originali per PC e console, oltre a fornire supporto a IP holder per la realizzazione di videogiochi AAA.

Tra i loro titoli forse ricorderete la serie survival horror Remothered, l'action RPG narrativo Batora: Lost Haven, e l'avventura horror in prima persona A Quiet Place: The Road Ahead, basata sul celebre franchise di Paramount Pictures.

Aggiungere Mafia Terra Madre al proprio portfolio non è cosa da poco, e questa è una notizia di grande rilievo per l'industria videoludica italiana.

Antonio Cannata, CEO di Stormind Games, ha espresso il suo ovvio entusiasmo per il progetto:

«La Sicilia è una terra di cultura e tradizione, e siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati coinvolti in questo progetto. Non solo per la nostra esperienza nello sviluppo di videogiochi, ma anche per il ruolo che abbiamo avuto nel ricreare un’ambientazione siciliana autentica e credibile. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Hangar 13 per ricreare fedelmente la Sicilia dell'inizio del Novecento, assicurandoci che ogni riferimento culturale e narrativo fosse il più accurato possibile. Sono certo che Mafia: Terra Madre saprà raccontare la complessità e la bellezza della Sicilia, trasmettendola ai giocatori di tutto il mondo.»

Il coinvolgimento di Stormind Games è stato cruciale per la creazione di un'ambientazione non solo credibile, ma anche storicamente e culturalmente accurata. Stormind Games ha messo a disposizione il proprio know-how nello sviluppo videoludico, unito a una profonda conoscenza del territorio.

Mafia Terra Madre promette di essere un'esperienza profonda e coinvolgente, grazie anche al contributo di chi ha saputo infondere l'anima della terra in cui è ambientato. Il gioco, sviluppato da Hangar 13 e pubblicato da 2K, racconterà una nuova storia nell'universo di Mafia, introducendo un nuovo e avvincente cast di personaggi.

Progetto molto atteso anche per il suo prezzo peculiare, in arrivo l'8 agosto 2025 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam e NVIDIA GeForce Now).