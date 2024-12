I vincitori dei The Game Awards 2024 secondo Metacritic

Tra una settimana si terrà l'edizione 2024 dei The Game Awards, con ben 30 premi che verranno assegnati durante la serata.

I vincitori di ogni categoria sono decisi da una giuria di esperti (che pesa per il 90%) e dal voto del pubblico (per il restante 10%), in attesa della premiazione finale del 12 dicembre.

Tuttavia, i premi non sempre riflettono i giochi che hanno ricevuto il maggior riconoscimento critico al momento del loro rilascio.

Per divertimento, VGC ha compilato una lista di quale gioco vincerebbe ogni categoria se il risultato fosse basato esclusivamente sul punteggio Metacritic.

Ecco quindi i vincitori dei The Game Awards 2024 se fossero decisi da Metacritic.

Game of the Year – Astro Bot

Best Independent Game – UFO 50

Best Debut Indie Game – Balatro

Best Action Game – Call of Duty: Black Ops 6

Best Action/Adventure Game – Astro Bot

Best RPG – Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Best Fighting Game – Tekken 8

Best Family Game – Astro Bot

Best Sim/Strategy Game – Unicorn Overlord

Best Sports/Racing Game – WWE 2K24

Best Multiplayer Game – Tekken 8

Best Mobile Game – Balatro

Best VR/AR Game – Asgard’s Wrath 2

Best Narrative – Metaphor: ReFantazio

Best Art Direction – Astro Bot

Best Adaptation – Arcane

The Game Awards 2024 saranno trasmessi in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles giovedì 12 dicembre.

Astro Bot e Final Fantasy 7 Rebirth sono entrambi in lizza per sette premi, inclusi quelli per Game of the Year.

Sony Interactive Entertainment è il publisher più nominato dei The Game Awards 2024 con 16 nomination, seguito da Square Enix e Xbox con 12 nomination ciascuna, e SEGA con 11.

Gli organizzatori promettono una serata ricca di «premiazioni, annunci mondiali di nuovi giochi e performance musicali da parte della The Game Awards Orchestra, diretta da Lorne Balfe.»

Vi ricordiamo anche che 10 dei giochi nominati ai The Game Awards 2024 sono disponibili sul catalogo di Xbox Game Pass senza alcun costo aggiuntivo.