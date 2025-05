I veri fan di The Witcher non dovrebbero lasciarsi scappare il nuovo controller Xbox

Il tempo vola quando ci si diverte e quando si gioca a The Witcher 3: Wild Hunt, perché sono passati ben 10 anni dall'uscita del gioco di ruolo di CD Projekt Red che ha cambiato per sempre l'industria.

L'azienda polacca ha ovviamente festeggiato a suo modo con un piccolo omaggio, e continuerà sicuramente a farlo prossimamente, ma non è l'unica ad aver dedicato attenzioni all'ultima avventura videoludica di Geralt di Rivia.

Del fatto che sono passati 10 anni si è accorta sicuramente almeno Microsoft, che ha lanciato un controller Xbox nuovo di zecca in collaborazione proprio con CD Projekt Red (tramite Xbox Wire).

Le due aziende hanno unito le forze per creare un tributo tangibile al mondo di Geralt di Rivia, materializzando l'essenza di The Witcher 3: Wild Hunt in due controller Xbox esclusivi.

O così è quello che raccontano all'interno del lancio del prodotto:

Il cuore del design è dominato dall'iconico medaglione del lupo, simbolo dei witcher e compagno costante di Geralt nelle sue avventure. Posizionato strategicamente sotto il pulsante Xbox, il medaglione sfoggia inquietanti occhi rossi luminosi che sembrano osservare il giocatore.

«Volevamo raccontare una storia», spiega Joshua Flowers, Design Team Lead di CD Projekt Red: «Desideravamo che sembrasse qualcosa che ti ha accompagnato sul Sentiero, un oggetto consumato e personale. Man mano che sviluppavamo i concetti, abbiamo iniziato a costruire la narrazione di questo controller e di come potesse esistere nel mondo di The Witcher 3.»

I controller sono disponibili in due versioni: l'Xbox Wireless Controller a 79,99€ e l'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core a 169,99€: li trovate a questo indirizzo.

Un ottimo modo per esprimere il vostro affetto verso il mondo creato da CD Projekt Red, per accompagnare anche l'arrivo di The Witcher 4 con un controller già pronto per le nuove avventure.