The Witcher 3 ha compiuto 10 anni: ecco il "regalo" di CDPR

Ieri, 18 maggio 2025, sono passati dieci anni da quando abbiamo indossato per la prima volta gli stivali di Geralt di Rivia, pronti a tuffarci in un mondo ricco di magia, pericoli e scelte morali capaci di segnare nel profondo ogni giocatore.

The Witcher 3: Wild Hunt compie quindi il suo decimo anniversario, e per molti è ancora una pietra miliare del genere action RPG e uno dei migliori videogiochi mai realizzati (e che trovate su Amazon).

Dal primo passo mosso nella palude di Velen alla maestosità di Novigrad, fino all’epilogo struggente nelle innevate terre di Skellige — la ricerca di Ciri non è stata solo una missione, ma un viaggio emotivo che ha lasciato un segno indelebile nella memoria videoludica collettiva.

CD Projekt RED ha voluto celebrare la ricorrenza con un messaggio semplice ma carico di emozione, assieme a un trailer inedito, una sorta di "regalo" ai fan più affezionati:

«Grazie per aver camminato con noi lungo questo Sentiero. Siete voi ad aver reso The Witcher 3: Wild Hunt l’avventura leggendaria che è diventata.»



Dieci anni dopo, The Witcher 3 è ancora un punto di riferimento — non solo per la sua qualità tecnica o narrativa, ma per l’impatto umano che ha avuto.

È uno di quei rari giochi che riescono a farti sentire parte di un mondo vivo, dove ogni decisione pesa, ogni dialogo conta, ogni silenzio dice qualcosa.

In un'epoca dove tutto corre, Geralt ci ha insegnato a fermarci, a scegliere con cura, a vivere davvero un'avventura. E per questo non potremo mai ringraziarlo abbastanza.

Ad ogni modo, restando in tema vi ricordo anche che CD Projekt è attualmente al lavoro sul prossimo The Witcher 4, che vedrà Ciri come protagonista.

Ma non è tutto: è infatti in arrivo anche la nuova stagione della serie live-action targata Netflix, la quale promette svariate novità.