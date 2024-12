The Game Awards 2024: aperte le votazioni per il Player's Voice

I The Game Awards 2024 stanno per arrivare e, come di consueto, anche i giocatori potranno dire la loro con il Player's Voice, ovvero il classico premio del pubblico che potrà decidere quali sono i migliori videogiochi dell'anno.

A differenza delle altre categorie, dove una giuria di esperti del settore vota per premiare i migliori titoli dell’anno, il Player’s Voice è interamente determinato dalle preferenze del pubblico.

Gli utenti possono esprimere la propria preferenza tramite il sito ufficiale, partecipando attivamente al dibattito su quale titolo meriti di essere considerato il più amato.

Potete iniziare a votare già da questo momento, iniziando il percorso che porterà poi a scoprire qual è il gioco dell'anno dei videogiocatori.

La competizione si sviluppa in più fasi, con una lista iniziale di candidati che viene progressivamente ridotta fino a ottenere i finalisti. Questo formato permette di amplificare il coinvolgimento della community, che vede il proprio voto influenzare direttamente il risultato.

Il Player’s Voice rappresenta un riflesso autentico della passione dei giocatori, premiando non solo la qualità tecnica o artistica di un’opera, ma anche l’impatto che ha saputo generare nella sua fanbase durante l’anno. Proprio per questo, vincere questa categoria è un segnale potente per i creatori di videogiochi, che vedono il loro lavoro riconosciuto e amato dai fan di tutto il mondo.

Come accaduto a Helldivers 2, il titolo PlayStation (lo trovate su Amazon) che ha già cominciato a raccogliere premi come miglior gioco dell'anno in giro per le varie competizioni.

Oppure Black Myth: Wukong che, tramite la critica in questo caso, è stato già premiato però come uno dei migliori giochi dell'anno in una delle più grandi manifestazioni dedicate alle celebrazioni.

A proposito di nomination, a questo indirizzo trovate tutti i nomi dei titoli che si contenderanno il titolo nella notte dei The Game Awards 2024.