I preordini di Nintendo Switch 2 potrebbero andare più lisci del previsto

Ormai sappiamo che il lancio di nuove console è sempre problematico, tra mancanza di scorte e conseguenti bagarini, ma forse Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare sul mercato in maniera meno complicata di quanto potessimo immaginare.

Come riporta Nintendo Life, l'azienda sta accumulando milioni di console per prepararsi a possibili ostacoli commerciali, mostrando come anche i giganti del settore debbano navigare le acque turbolente della geopolitica contemporanea.

La strategia di Nintendo per il lancio di Switch 2 si sta complicando a causa delle incertezze sulle tariffe doganali americane, con la casa giapponese che ha intensificato la produzione in Vietnam per creare scorte significative prima del debutto ufficiale previsto per giugno 2025.

Hosiden Corp., uno dei tre principali assemblatori della nuova console con sede in Vietnam, avrebbe spedito a febbraio circa 725.000 unità di Switch 2, che rappresenta una quantità superiore a quella dei sei mesi precedenti messi insieme.

Questa accelerazione produttiva non è casuale, ma rappresenta un tentativo di mitigare l'impatto dei potenziali aumenti tariffari che potrebbero colpire il mercato nordamericano. Inoltre, garantirebbe una certa sicurezza per quanto riguarda l'arrivo delle console nelle mani degli utenti finali.

La minaccia iniziale di un aumento del 46% delle tariffe aveva fatto scattare l'allarme nei quartieri generali Nintendo, e per il momento non è nemmeno chiaro sa l'azienda deciderà o meno di aumentare il prezzo di Switch 2 negli USA.

Per ora, nonostante le evidenti manovre preventive, il presidente di Nintendo of America Doug Bowser ha dichiarato la scorsa settimana che le tariffe non sono state un fattore determinante nella definizione iniziale del prezzo di Switch 2.

Oltre alla possibilità di poter arginare l'impatto dei dazi, la movimentazione di così tante console potrebbe essere una consolazione per l'asfissiante tema dei bagarini. In questo momento, infatti, la community sta lottando duramente contro piattaforme come eBay e le loro inserzioni scellerate.

Intanto Nintendo ha cominciato a muoversi per sbloccare i preordini di Nintendo Switch 2, e vedremo come si evolverà la questione prezzo tra pochissimo.