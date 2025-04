Switch 2 "sbloccata" negli USA, c'è una nuova data

L'attesa si allunga per i fan Nintendo in Nord America. Mentre gran parte del mondo ha già potuto prenotare la nuova Nintendo Switch 2, gli appassionati statunitensi e canadesi dovranno attendere fino all'8 maggio 2025 per ricevere le prime email d'invito all'acquisto.

Il sistema di preordini, inizialmente programmato per il 9 aprile in tutto il mondo, ha subito un brusco rinvio a causa delle tensioni economiche generate dai dazi commerciali.

Un'incertezza che si aggiunge alle già animate discussioni sul nuovo listino prezzi della console, significativamente più elevato rispetto alla generazione precedente.

Nintendo ha finalmente chiarito la tempistica attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito ufficiale. Le prime email d'invito verranno inviate dall'8 maggio, seguendo un rigoroso criterio di priorità.

Non tutti i fan potranno accedere immediatamente all'acquisto: Nintendo distribuirà gli inviti "periodicamente" fino a quando il My Nintendo Store non aprirà la vendita a tutti gli utenti.

Per ottenere la priorità nella lista d'attesa, gli utenti dovranno soddisfare tre requisiti essenziali: aver acquistato personalmente un abbonamento Nintendo Switch Online (che trovate anche su Amazon), averlo mantenuto attivo per almeno 12 mesi, e aver accumulato almeno 50 ore di gioco complessive condividendo i propri dati di gameplay.

Una volta ricevuta l'email, i fortunati avranno solo 72 ore per completare l'acquisto.

La gestione scaglionata delle vendite rappresenta una strategia per evitare il collasso dei server e garantire una distribuzione più equilibrata delle unità disponibili, specialmente in un contesto di possibile scarsità di componenti.

Rimane ancora da chiarire se Nintendo manterrà i prezzi già annunciati o sarà costretta a ritoccarli verso l'alto a causa della guerra dei dazi. La console base è attualmente listata a 449,99 dollari, ma diversi analisti hanno espresso timori su possibili aumenti (senza contare che la console poteva costare di più).

Insomma, la combinazione di ritardi nei preordini e prezzi in aumento rischia di creare malcontento tra i fan più accaniti del marchio, proprio mentre la competizione nel settore console si fa sempre più intensa. Perlomeno, è cosa certa che i bagarini sono perlomeno stati sconfitti.