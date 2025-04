La guerra ai bagarini di Nintendo Switch 2 continua

Dal suo ultimo reveal, Nintendo Switch 2 ha fatto enormemente discutere per tanti motivi e, insieme alle polemiche sui prezzi, sono arrivati anche i bagarini.

Nonostante le regole introdotte dalla piattaforma eBay per regolare le pratiche commerciali scorrette, i prezzi di Nintendo Switch 2 sul sito di aste ha continuato a raggiungere vette incomprensibili.

La piattaforma stabilisce chiaramente che gli annunci di prevendita devono includere la parola "prevendita" nella descrizione, garantire la spedizione entro 40 giorni dall'acquisto e specificare la data in cui l'articolo sarà disponibile per la spedizione. Molti dei venditori speculativi non rispettano queste regole, rendendo legittima la loro rimozione dalla piattaforma.

Con richieste che superano i $700 negli Stati Uniti e le £500 nel Regno Unito, questa pratica predatoria sta spingendo molti appassionati a passare al contrattacco attraverso un'azione collettiva tanto semplice quanto efficace: la segnalazione sistematica degli annunci speculativi.

Come riporta Nintendo Life, infatti, la comunità di giocatori nel subreddit NintendoSwitch2 sta condividendo screenshot dei propri successi nella rimozione di questi annunci abusivi.

Sebbene non tutte le segnalazioni vadano a buon fine, il tasso di successo è incoraggiante e dimostra come l'azione coordinata dei consumatori possa effettivamente contrastare pratiche commerciali scorrette. «Non dovremmo essere costretti a subire questo tipo di comportamento», è il sentimento comune che emerge dalla comunità online.

In tutto questo, la situazione è particolarmente frustrante per i consumatori nordamericani, che ancora non possono effettuare preordini legittimi tramite i canali ufficiali se non per il MyNintendo Store, dove è stato sbloccato il preordine.

La speranza è che la situazione dei preordini di Nintendo Switch 2 possa tornare presto alla normalità, visto che la Grande N ha decisamente tanto altro a cui pensare in questo momento.

In particolare il tema già citato dei prezzi, che ha fatto discutere nonostante potesse essere addirittura più alto. Sebbene la nostra community l'abbia generalmente promosso, in ogni caso.