I Pokémon volano, e si preparano a Switch 2

La serie Pokémon ha venduto 99 milioni di copie sulla console Nintendo Switch, segnando un record storico per il franchise.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha annunciato questo traguardo straordinario durante la presentazione dei risultati finanziari dell'azienda a novembre 2024.

Questo successo senza precedenti evidenzia la crescente popolarità dei giochi Pokémon sulla piattaforma ibrida di Nintendo, come riportato anche da GamesRadar.

Titoli recenti come Pokémon Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon: Arceus (che trovate su Amazon) hanno contribuito in modo significativo a questo risultato, attirando milioni di fan in tutto il mondo.

«La serie Pokémon, originariamente sviluppata per i sistemi di gioco portatili, ha trovato una nuova casa su Nintendo Switch, dove la portata delle vendite è aumentata notevolmente», si legge nel rapporto finanziario.

«Il volume cumulativo delle vendite per la serie su Nintendo Switch si sta avvicinando a 100 milioni di unità.»

Questo traguardo rappresenta un momento storico per il franchise, superando le vendite ottenute sulle precedenti console portatili come il Game Boy.

Il dato è ancora più impressionante considerando che la Nintendo Switch è stata lanciata solo nel 2017.

Con l'annuncio del prossimo Pokémon Legends Z-A e le voci sulla futura Nintendo Switch 2 (che proprio oggi è stata confermata retrocompatibile con la prima Switch), il futuro della serie appare più luminoso che mai.

I fan di lunga data e i nuovi giocatori possono aspettarsi ulteriori innovazioni e successi per questo amato franchise di creature collezionabili.

Restando in tema, da alcuni giorni è disponibile Pokémon Trading Card Game Pocket, nuovo gioco per dispositivi mobile basato sul collezionismo delle iconiche carte da gioco: scopri di cosa si tratta.

Ma non è tutto: a quanto pare ci sono novità anche per Leggende Pokémon Z-A, visto che in attesa di comunicati ufficiali qualcuno potrebbe averne già svelato la finestra di lancio.