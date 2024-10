Il nuovo videogioco di carte Pokémon è disponibile gratis, da ora

In attesa di scoprire aggiornamenti sui nuovi giochi principali di Pokémon, gli amanti del gioco di carte collezionabili — o chi magari ne ha solo apprezzato lo stile da lontano — potranno divertirsi con un nuovo divertente spin-off gratuito, disponibile da adesso su dispositivi mobile.

Da questo momento è infatti possibile scaricare sui vostri smartphone Android e iOS il nuovissimo Pokémon Trading Card Game Pocket, applicazione pensata prevalentemente per portare l'esperienza delle sbustate e del collezionismo di carte digitali su smartphone.

Sviluppato da una collaborazione tra Creatures Inc. e DeNA, team che si è già occupato di Pokémon Masters, l'applicazione Pocket offre una versione semplificata dell'esperienza del gioco di carte collezionabili, senza alcun acquisto obbligatorio.

Una soluzione alternativa, o di accompagnamento, alla classica raccolta di carte collezionabili fisiche (di cui trovate svariati set su Amazon): ogni giorno potrete aprire fino a due bustine contenenti 5 carte l'uno, totalmente gratis.

Un'altra feature affascinante è la Pescata misteriosa, che vi permetterà di sfidare la sorte e tentare di ottenere una carta rara sbustata da un altro giocatore online.

Dopo che avrete collezionato abbastanza carte, potrete anche mettervi alla prova con alcune battaglie online rapide, costruendo piccoli mazzi e provando a completare tutte le missioni offerte dal gioco.

Trattandosi di un gioco mobile free-to-play, non possono poi ovviamente mancare le microtransazioni per sbustare carte più rapidamente o ottenere ulteriori vantaggi in-game che, naturalmente, non sono in alcun modo obbligatorie per godersi al meglio questa applicazione.

Pokémon Trading Card Game Pocket sembra dunque pensato per chi ha a disposizione solo pochi minuti di tempo libero durante una giornata, rispondendo a tutti gli effetti anche agli amanti del collezionismo: del resto, uno degli aspetti più affascinanti del TGC Pokémon sono proprio gli artwork ufficiali.

Potrebbe essere utile per passare il tempo anche in vista di eventuali aggiornamenti su Leggende Pokémon Z-A: in attesa di comunicati ufficiali, qualcuno potrebbe averne già svelato la finestra di lancio.