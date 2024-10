Qualcuno potrebbe aver svelato quando uscirà Leggende Pokémon Z-A

Uno dei giochi di punta del 2025 in casa Nintendo sarà indubbiamente Leggende Pokémon Z-A, nuovo capitolo di Game Freak che potrebbe chiudere definitivamente l'attuale generazione di mostriciattoli tascabili.

The Pokémon Company ha dimostrato di puntare fortemente a questa nuova produzione, svelandone pochissimi dettagli e confermandone semplicemente l'uscita nel 2025, dimostrando di voler concedere agli sviluppatori molto più tempo rispetto ai precedenti capitoli (potete già prenotarlo su Amazon).

Advertisement

È plausibile che nuovi reveal ufficiali arriveranno soltanto in eventuali nuove presentazioni interamente dedicate a Pokémon ma, in attesa di saperne di più, un insider potrebbe aver svelato la finestra di lancio di Leggende Pokémon Z-A (via ComicBook).

L'informazione arriva tramite l'insider Riddler_Khu, che già nelle scorse settimane sembrava aver svelato addirittura gli starter di gioco.

Il leaker ha infatti svelato che l'uscita di Leggende Pokémon Z-A, secondo le sue indiscreizoni, dovrebbe essere rilasciato "tra A e J": se prendiamo in considerazione i mesi dell'anno, la A dovrebbe corrispondere al mese di aprile, mentre la J potrebbe indicare sia Giugno che Luglio (June e July).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Riddler_Khu sottolinea in ogni caso che la sua finestra di lancio non tiene conto dei clamorosi leak: Game Freak ha infatti subito un enorme attacco hacker che ha fatto trapelare tantissime informazioni interne, non solo relative ai videogiochi in sviluppo e già sviluppati, ma anche dati sensibili dei dipendenti.

Per questo motivo, non è da escludere che l'attacco hacker possa aver causato un potenziale rinvio interno, considerando che The Pokémon Company si sta già muovendo per limitare i danni.

Queste informazioni erano infatti entrate in suo possesso ben prima del clamoroso attacco, come dimostravano i numerosi leak a tema Leggende Pokémon Z-A presenti sotto forma di indovinelli.

Sempre ammesso che siano informazioni accurate, naturalmente: vi invitiamo a prendere sempre tutto con le dovute precauzioni.

Secondo altri fan che avevano analizzato le uscite dei set di carte collezionabili, che nascondono spesso indizi in tal senso, l'uscita sembrerebbe prevista a cavallo tra estate ed autunno: una finestra di lancio che coinciderebbe con i mesi di giugno e luglio precedentemente ipotizzati.