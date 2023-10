Un giocatore ha "distrutto" Starfield con la nave più celebre di Star Wars

Sapevamo che Starfield avrebbe dato sfogo alla creatività dei giocatori, tra mod e non, come ogni gioco Bethesda, e ora c'è chi ha distrutto il titolo con uno Star Destroyer di Star Wars.

L'iconica nave della saga cinematografica (immortalata anche in uno splendido set LEGO che trovate su Amazon) è anche perfetta per riuscire a rompere Starfield una volta per tutte.

Tra le varie opzioni che offre il gioco c'è infatti la possibilità di creare la propria nave personalizzata, la quale sarà protagonista delle esplorazioni e dei combattimenti. Su questi, di recente, è intervenuto anche Todd Howard spiegando come siano stati resi volutamente "stupidi" ma per un motivo preciso.

Molte navi sono state costruite dal lancio ad oggi, anche grazie al grande successo che ha portato tantissimi giocatori nei meandri del titolo Bethesda, ma nessuno era riuscito a costruire uno Star Destroyer in scala 1:1.

Una meraviglia di ingegneria aerospaziale fattibile solamente con alcune mod che, tra le altre cose, eliminiano il limite imposto da Bethesda nelle costruzioni delle navi.

Limite che ha un senso perché, altrimenti, con alcune costruzioni sarebbe impossibile anche solo viaggiare all'interno dei mondo di Starfield.

Ed è esattamente quello che è successo a DotElectronic, il costruttore dello Star Destroyer in scala 1:1, che ha mostrato in maniera molto divertente come la nave non entri nemmeno nel porto di Nuova Atlantide, con alcuni pezzi della nave che occupazioni le porzioni della mappa e degli edifici circostanti.

«Il tutto è lento e alcune torrette a volte si bloccano e smettono di sparare», ha detto DotElectronic nel descrivere la sua creazione: «Non è affatto pratico, ma ne è valsa la pena».

L'autore ha infatti dichiarato che, una volta preso il volo in qualche modo, il suo Star Destroyer funziona perfettamente all'interno di Starfield, anche se fa scendere spesso il gioco a 15fps per via della sua imponente massa.

Lo Star Destroyer distrugge Starfield quindi, che nel frattempo deve anche difendersi da Baldur's Gate 3 su un altro campo di battaglia: Steam Deck.