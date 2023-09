I pianeti di Starfield diventano più belli da vedere, grazie ai fan

Starfield è disponibile da diverse settimane, ma a quanto pare qualcuno ha lavorato duramente per renderlo ancora più bello dal punto di vista grafico.

Il titolo targato Bethesda, giocabile anche su Xbox Series S (che trovate su Amazon), è infatti graficamente molto buono, anche se sicuramente migliorabile in alcuni frangenti.

Advertisement

Basti pensare che alcuni giorni fa il modder "Epiphany Absolute" ha rilasciato il primo pacchetto di texture AI-upscaled 4K per Starfield, con una dimensione di circa 13 GB.

Ora, dopo che anche il modder "Revan" aveva rilasciato un primo pacchetto per Starfield che include texture a 8K, revisionando quasi tutti i pianeti, è il momento di andare ancora oltre.

Come riportato anche da Wccftech, è disponibile per il download gratuito un nuovo pacchetto di texture di Starfield, che revisiona magistralmente i terreni del paesaggio e le lande del gioco vanilla.

Il pacchetto Landscape Textures Overhaul (scaricabile qui) presenta texture completamente rifatte che tentano, riuscendoci, di migliorare la qualità dei paesaggi cercando al contempo di uniformarsi all'aspetto delle texture del gioco base.

Come ogni pacchetto di texture ad alta qualità rilasciato per i grandi giochi open-world, il pacchetto Starfield Landscape Texture Overhaul aumenta l'utilizzo della VRAM tra i 500 e i 700 MB, quindi sono necessari 8 GB di VRAM per giocare con la mod a una risoluzione di 1440p o superiore.

Insomma, si tratta di un pacchetto scaricabile assolutamente imperdibile per chi gioca a Starfield su PC.

Restando in tema, il bravissimo Halk Hogan PL ha da poco rilasciato una versione HD del gioco base, quasi un vero e proprio remaster.

Update grafici e mod tecniche a parte, non perdetevi anche le nostre guide sul gioco in costante aggiornamento.

Ma non solo: se giocate a Starfield e vi va di "barare" è il momento di una serie di cheat code davvero molto interessanti.