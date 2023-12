Alan Wake 2 è il secondo gioco più premiato del 2023... ma ha venduto poco o nulla

Forse non è ancora il caso di gridare al flop vero e proprio, ma Remedy con molta probabilità ha tutti i motivi per non dirsi pienamente soddisfatta dalle vendite realizzate fino a questo momento da Alan Wake 2.

La seconda avventura si è dimostrata un esperimento coraggioso e soprattutto ottimamente realizzato, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata e come dimostrato anche dalle recenti premiazioni ai The Game Awards 2023.

Alan Wake 2 è stato infatti il secondo gioco più premiato con ben 3 vittorie, superato solo da un irraggiungibile Baldur's Gate 3: un successo su tutta la linea, che ha dimostrato come siamo di fronte a uno dei titoli più validi di tutto l'anno.

Eppure, tutto ciò pare non sia bastato a convincere pienamente gli utenti: secondo quanto riportato dall'analista di mercato Piers Harding-Rolls, le stime di vendita del secondo capitolo si aggirano intorno alle 850mila copie vendute alla fine di novembre.

In compenso, l'uscita del gioco è servita a dare un boost alle vendite di Alan Wake Remastered (che trovate su Amazon), che proprio tra ottobre e novembre è riuscito a vendere molte più copie rispetto ai precedenti mesi.

L'analista di mercato prevede che potrebbe esserci un incremento delle vendite di Alan Wake 2, finora molto basse, solo in seguito a un'eventuale riduzione di prezzo, oltre a una sempre più probabile inclusione in servizi in abbonamento come Xbox Game Pass o PlayStation Plus.

Non esattamente quello che ci si aspetterebbe di leggere per quello che a tutti gli effetti, se non ci fosse stato Baldur's Gate 3, sarebbe diventato probabilmente il GOTY 2023.

Difficile capire con certezza come mai così pochi giocatori abbiano deciso di dargli fiducia, ma nutriamo ancora la flebile speranza che proprio il successo ottenuto allo show di Geoff Keighley possa aver dimostrato che il capolavoro di Remedy meriti qualche possibilità in più. Vedremo se riuscirà o meno a risollevarsi nelle vendite.

A tal proposito, vi segnaliamo anche lo speciale dedicato in cui il nostro Domenico Musicò, autore della recensione, approfondisce come Alan Wake 2 parli della depressione e del male di vivere, e di come mai sia così difficile uscirne. Tuttavia, occorre avvertirvi che ci saranno pesanti spoiler sul finale e sulla trama.