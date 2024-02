Helldivers 2, un leak "conferma" l'arrivo dei mech giocabili

L'arrivo dei mech giocabili su Helldivers 2 potrebbe essere molto più vicino del previsto: un nuovo video leak confermerebbe infatti che questi attesissimi mezzi sarebbero già pronti per diffondere la democrazia nella galassia costruita da Arrowhead.

Gli sviluppatori avevano già anticipato di essere al lavoro su questa nuova feature, ma qualcuno sarebbe riuscito già a vederli in una partita, probabilmente come forma di un test privato tra gli sviluppatori.

Il nuovo sparatutto cooperativo pubblicato da PlayStation Studios (lo trovate su Amazon) si prepara dunque alle sue prime grandi aggiunte, che grazie a un leak gli utenti potrebbero aver già scoperto in anteprima.

TheGamer segnala infatti il video gameplay pubblicato dall'utente Reddit fozzye18, che ci mostra un Helldiver che entra ed esce da un mech, utilizzandolo anche per muoversi e sparare in nuovo pianeta da liberare.

L'autore del video ha comunque sottolineato di non essere lui il giocatore di Helldivers 2 visto nella clip, ma di aver assistito a queste novità dopo essere entrato a osservare la partita di un altro utente.

Oltre al mech visibile nella clip, l'utente Reddit segnala di aver visto anche un lanciarazzi energetico e un meteorite utilizzabile come stratagemma.

Inoltre, pare che sarà possibile chiamare in missione anche un gruppo di Helldiver NPC per darci una mano in battaglia, stando alle rivelazioni dell'utente autore del video leak.

Chiaramente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma il gameplay con i mech appare decisamente molto credibile e, tramite gli stessi sviluppatori, sappiamo che è effettivamente in lavorazione.

Vi invitiamo dunque a tenere d'occhio i prossimi aggiornamenti di gioco per scoprire se e quando saranno disponibili queste intriganti novità su Helldivers 2.

Nessuna notizia invece per quanto riguarda alcune interessanti opzioni per un approccio stealth, la cui esistenza è già stata segnalata dagli sviluppatori.

Gli incredibili numeri ottenuti al lancio hanno causato non pochi problemi, con un sovraffollamento dei server che ha impedito di giocare a tanti fan.

Fortunatamente, la scorsa settimana abbiamo avuto il primo vero weekend senza problemi: forse il team ha finalmente trovato i giusti correttivi.