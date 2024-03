Helldivers 2 ha un vantaggio importante per chi gioca su PS5

Ora che i server di Helldivers 2 sembrano funzionare a dovere, dopo il caos dei primi giorni dovuto a un'inaspettata popolarità, i giocatori stanno esplorando a dovere tutti i contenuti proposti dall'esclusiva PlayStation di Arrowhead, imparando ben presto equipaggiamenti e stili di gioco ottimali.

Le ricerche degli utenti hanno però portato a una scoperta decisamente inaspettata: sembra infatti che l'edizione PS5 del gioco (che trovate su Amazon) sia decisamente "vantaggiosa" rispetto alla versione disponibile su PC.

Dexerto segnala infatti le indagini condotte dallo streamer Maplewood, che ha notato una differenza fondamentale: pare infatti che le lobby di gioco hostate da chi possiede Helldivers 2 su PS5 si rivelino molto più facili rispetto a una lobby da PC, per qualche bizzarro motivo.

Sembra infatti che i Bile Titans, uno dei nemici più impegnativi del gioco, diventino infatti clamorosamente molto più deboli: in una lobby pubblicata da un giocatore su PS5 aumentano notevolmente i danni inflitti da armi speciali, cosa che non accade nelle versioni su PC.

Usando la Railgun questi nemici possono infatti essere buttati giù in appena 2-3 colpi, contro la media di 12 colpi solitamente necessaria nel gioco. Per fare chiarezza, basta che sia semplicemente l'host a possedere una copia PS5, rendendo così accessibili i bizzarri buff anche per chi gioca su PC.

È molto probabile — per non dire praticamente certo — che si tratti semplicemente di un bug, ma questa scoperta ha già scatenato i fan più attivi di Helldivers 2 per organizzarsi in squadre studiate appositamente per sfruttare al meglio questi vantaggi.

Vedremo in che modo Arrowhead deciderà di risolvere la situazione, con 2 possibili scelte in vista: indebolire permanentemente i Bile Titans per tutti oppure rimuovere definitivamente i buff anche per chi gioca su PS5. Non possiamo che tenere d'occhio i prossimi aggiornamenti per capire cosa accadrà.

Nel frattempo, un video gameplay leak avrebbe già svelato le prime novità in arrivo su Helldivers 2: oltre a nuove armi ci sarebbero anche i mech giocabili.

Molti fan hanno paragonato il successo ottenuto dall'esclusiva PlayStation a quello di Halo: un confronto che non è piaciuto agli autori, ma solo perché vorrebbero esistessero «meno rivalità».