I limiti delle console stanno mettendo alla prova gli sviluppatori

Le console spesso creano problemi ai titoli multipiattaforma, in particolare per quei giochi particolarmenti esosi in termini di specifiche tecniche, tra cui Cities Skylines 2.

Il city builder inserito all'interno di Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) doveva uscire anche su console insieme alla release PC, ma il titolo è stato rinviato tempo fa.

Il titolo era già molto pesante su PC, tanto che c'è voluto molto lavoro da parte dello sviluppatore per riuscire a sistemare la situazione, ma sembra che non ci sia granché da fare per la versione console.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Sfortunatamente non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi di stabilità e prestazioni che ci eravamo prefissati», aveva dichiarato Paradox in una nota ufficiale: «ora non siamo in grado di rispettare la finestra di rilascio di ottobre».

La situazione non sembra essere migliorata granché perché Colossal Order, lo studio responsabile di Cities Skylines 2, ha pubblicato un nuovo comunicato in cui conferma che le versioni per console del gioco sono ancora ben lontane dall’essere pronte.

Le difficoltà sono legate ai limiti tecnici di Xbox Series X|S e PlayStation 5, che stanno rallentando lo sviluppo a causa di problematiche legate sia alla simulazione che alla grafica.

Il team di sviluppo ha spiegato che i principali ostacoli includono cali di frame rate e sovraccarichi di memoria quando il gioco deve gestire operazioni complesse, come il posizionamento di edifici di grandi dimensioni. Anche la grafica rappresenta una sfida, con difficoltà nel mantenere una qualità accettabile su hardware meno performanti rispetto ai PC di fascia alta.

Lo studio ha dichiarato di essere riuscito a ottenere una versione tecnicamente stabile, ma con un livello grafico talmente basso da non essere considerato accettabile (tramite Eurogamer).

Al momento, Cities Skylines 2 non ha una release ufficiale su console e non sembra che ne arriverà una in tempi brevi, sempre se arriverà, perché il team di sviluppo ha dichiarato di non voler fare promesse che non può mantenere.

Di recente un altro titolo molto pesante si è ritrovato a fronteggiare questioni di natura tecnica, ma su Steam in questo caso.