Flight Simulator 2024 non decolla, i giocatori fuggono da Steam

Era lecito aspettarsi che Microsoft Flight Simulator 2024 potesse generare un bel traffico aereo costante ma, a qualche ora dal lancio su Steam, il rilancio del simulatore di volo di casa Xbox sembra si stia per schiantare al suolo.

Lanciato due giorni fa su tutte Steam e Xbox anche gratis tramite Game Pass (vi abbonate tramite Amazon), Flight Simulator 2024 è stato preso d'assalto dai giocatori nelle prime ore.

Tuttavia, ad oggi, delle oltre 4mila recensioni presenti sulla piattaforma di Valve solo una piccola percentuale risulta essere positiva.

Gli aspiranti piloti segnalano problemi riguardanti i tempi di caricamento estremamente lunghi e, in alcuni casi, l’impossibilità di accedere al gioco.

«Abbiamo avuto problemi con uno dei nostri servizi», dichiara Sebastian Wloch, CEO e co-fondatore di Asobo. Come spiega Wloch (tramite PCGamesN), Flight Simulator 2024 introduce nuovi sistemi che richiedono dati da un server al primo avvio. Questo server utilizza una cache collegata a un database, che si è rapidamente saturata.

Asobo ha condotto ovviamente degli stress test preliminari simulando 200mila utenti contemporanei, ma questo numero è stato annientato dai tantissimi giocatori che hanno preso d'assalto il gioco nelle prime ore dal lancio.

D'altronde la prima versione di Flight Simulator aveva sorpreso tutti, Phil Spencer compreso, e tantissimi giocatori in tutto il mondo hanno voluto esserci dal primo minuto dell'uscita di questo rilancio.

Il team di sviluppo ha provato a limitare l'accesso al gioco, nella speranza di poter arginare il problema e permettere a tutti di giocare Flight Simulator 2024 in serenità, ma purtroppo non è servito.

Questo ha ovviamente portato al classico crollo di giocatori su Steam. Il giorno del lancio, Microsoft Flight Simulator 2024 ha raggiunto un picco di 24.863 utenti simultanei su Steam. Il giorno successivo il numero è sceso a 13.282, con un calo del 45%. Oggi, 21 novembre, i giocatori attivi sono circa 8.000.

In questo momento gli sviluppatori stanno lavorando intensamente per risolvere i problemi tecnici, e i feedback migliorano man mano che i giocatori riescono ad accedere al gioco e sperimentarne le novità. Vedremo se Flight Simulator 2024 riuscirà a tornare in volo stabilmente, oppure no.

