Sono arrivate le pessime notizie che aspettavamo per Cities Skylines 2 su console

Quando è uscito Cities Skylines 2 su PC, entrando anche all'interno di Game Pass, tutti speravamo di poter giocare al più presto con lo straordinario city builder su console ma, a quanto pare, non sarà così.

Nonostante all'annuncio Paradox avesse detto che il gioco sarebbe arrivato anche su console, in una nota di qualche ora fa c'è un importante aggiornamento, purtroppo negativo.

Cities Skylines 2 su console è stato infatti rinviato a tempo indeterminato.

Come annuncia Paradox sul sito ufficiale, il problema è di natura strettamente tecnica.

Il titolo era già molto pesante su PC, tanto che c'è voluto molto lavoro da parte dello sviluppatore per riuscire a sistemare la situazione, ma sembra che non ci sia granché da fare per la versione console.

«Sfortunatamente non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi di stabilità e prestazioni che ci eravamo prefissati», dichiara Paradox in una nota ufficiale: «ora non siamo in grado di rispettare la finestra di rilascio di ottobre».

Al momento non c'è una finestra di uscita per il gioco:

«Anche se stiamo facendo progressi lenti ma costanti, ci sono ancora problemi irrisolti che influiscono sul gioco in modi che danneggiano l'esperienza del giocatore che vogliamo offrire. [...] Comprendiamo che questo sia deludente e non è nemmeno quello che speravamo. Tuttavia, ci impegniamo a tenervi informati durante tutto il processo di sviluppo, anche se gli aggiornamenti non sono sempre quelli che vorremmo. Grazie per la comprensione e il supporto.»

