I lettori ottici dovrebbero essere obbligatori su console, per GameStop USA

L'evoluzione del mercato videoludico verso il digitale è ormai in pieno corso e una transizione sembra ormai solo questione di tempo: non è ormai una novità assistere a produzioni che scelgono un lancio esclusivamente in formato digitale, o anche allo stesso avvento di console senza il lettore ottico.

Durante questa generazione abbiamo infatti assistito al lancio di piattaforme come Xbox Series S (la trovate su Amazon) o la versione Digital di PS5, console next-gen che hanno scelto di non includere alcun lettore ottico al loro interno.

Advertisement

Una scelta che rende possibile solo l'utilizzo di videogiochi digitali dagli store dedicati, ma che inevitabilmente limita la scelta di titoli da acquistare e i possibili guadagni dei negozi fisici.

Tra i quali è chiaramente impossibile non pensare anche a GameStop: il CEO della divisione statunitense, Ryan Cohen, ha infatti ribadito recentemente la sua posizione contro le console senza lettore ottico, colpevoli secondo lui di limitare le scelte dei giocatori.

Come riportato da Game Rant, il CEO di GameStop USA ha deciso di esprimersi pubblicamente sulla questione in risposta a un articolo di Bloomberg sugli iPhone, che presto dovranno adottare i caricatori USB-C come tutti gli altri smartphone:

«Una grande vittoria per i consumatori. I consumatori hanno anche investito molti soldi nei videogiochi fisici. Il lettore ottico dovrebbe essere obbligatorio sulle console».

Big win for consumers.



Consumers have also invested their hard earned money in to physical video games. Disk drives should be required on consoles. — Ryan Cohen (@ryancohen) September 3, 2023

Va comunque sottolineato che, al momento, né Microsoft né Sony hanno annunciato di voler abbandonare il mercato fisico, ma hanno solo proposto delle scelte più economiche per gli utenti che non ritengano necessario il lettore ottico.

Nel caso di Nintendo, pur non adottando tecnicamente un lettore ottico vero e proprio, non esistono console Switch che utilizzino solo i giochi in digitale, ma bisognerà vedere quale sarà la posizione della casa di Kyoto per l'eventuale "Switch 2".

Ad ogni modo, considerando che il mercato digitale sembra ormai sovrastare quello fisico — come recentemente ricordato dai casi di Final Fantasy XVI e Diablo 4 — l'ipotesi di Ryan Cohen sembra davvero difficile da attuare. Con buona pace di GameStop e di altre catene.

Una situazione così pesante che alcune catene hanno perfino deciso di smettere di vendere videogiochi fisici, a dimostrazione di come le vendite si siano purtroppo abbassate nel corso degli anni.

E per quanto riguarda le vendite delle console solo digitali? Secondo gli ultimi dati, non ci sarebbe così tanto entusiasmo per la PS5 Digital, ma il discorso è ben diverso per quanto riguarda Xbox Series S, complice anche un prezzo più vantaggioso.