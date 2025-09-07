Il progetto televisivo di God of War, annunciato da Amazon nel 2022, compie un nuovo passo avanti importante. Secondo un report recente, la serie prodotta in collaborazione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions entrerà ufficialmente in fase di riprese a partire da marzo 2026 a Vancouver.

Nel frattempo, è già in corso il casting per i ruoli principali, con i fan in attesa di scoprire chi interpreterà Kratos, Atreus e gli altri personaggi dell’epopea norrena.

La serie ha vissuto un percorso di sviluppo piuttosto turbolento, dopo l’annuncio iniziale, i lavori erano ripartiti nel 2024 a seguito della partenza di alcuni membri chiave del team. Per garantire solidità e qualità al progetto, Amazon e Sony hanno deciso di affidare la produzione a Ronald D. Moore, già noto per aver lavorato su serie di culto come Star Trek: Deep Space Nine, Battlestar Galactica e Outlander.

A sostenerlo c’è anche Cory Barlog, creative director di Santa Monica Studio, che collabora direttamente alla stesura delle sceneggiature.

Durante un panel al San Diego Comic-Con 2025, Moore aveva spiegato di essere al lavoro insieme a Barlog per trasformare l’universo di God of War in una serie televisiva fedele allo spirito dell’opera ma capace di funzionare sul piccolo schermo.

Il coinvolgimento diretto di Santa Monica Studio rappresenta un segnale incoraggiante, visto che il team conosce a fondo la saga sin dalla sua nascita su PlayStation 2.

La serie TV sarà ambientata durante la saga norrena, inaugurata dal reboot del 2018, ma non sarà una trasposizione identica degli eventi del videogioco. Questo significa che, pur mantenendo Kratos e Atreus come protagonisti, la trama potrebbe prendersi delle libertà narrative per adattarsi meglio al linguaggio televisivo.

Tra i personaggi attesi figurano figure iconiche come Baldr, Freyja e Mimir, mentre resta da capire come verranno trattati i riferimenti al passato greco del Fantasma di Sparta.

Parallelamente alla serie, non si escludono novità anche sul fronte videoludico. Alla fine di agosto 2025, infatti, un annuncio di lavoro pubblicato da Santa Monica Studio per un nuovo combat designer ha alimentato le voci sull’esistenza di un ulteriore capitolo della saga in sviluppo.

Per ora i dettagli restano limitati, ma l’avvio delle riprese nel 2026 rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di una delle produzioni televisive più attese dagli appassionati.