La serie Far Cry non vive un momento semplice: dopo il successo dei capitoli precedenti, gli ultimi episodi hanno diviso la community, complice una formula che molti hanno giudicato troppo ripetitiva. Da tempo si parla di una possibile svolta per il franchise, e un nuovo leak potrebbe aver appena fornito i primi indizi concreti su Far Cry 7.

Secondo quanto emerso da un casting call risalente allo scorso anno, il prossimo capitolo potrebbe puntare su una struttura narrativa molto diversa dal passato.

La storia ruoterebbe attorno ai Bennet, una ricca famiglia del New England dilaniata da una lotta interna per il potere. I personaggi elencati nel documento includono Layla, Dax, Brie, Christian, Henry e Krista, anche se i nomi potrebbero cambiare in fase di sviluppo.

Il ruolo del villain, invece, dovrebbe spettare a Ian Duncan, descritto come un “complottista con un esercito di seguaci” e un uomo ossessionato dall’invidia verso l’élite e il potere che questa esercita. Un profilo che ricorda più figure politiche contemporanee che i classici dittatori o signori della guerra visti nei precedenti capitoli della serie.

Il leak menziona inoltre altri due personaggi, John Mackay e la dottoressa Safna Kazan, che dovrebbero avere un ruolo importante nel corso della campagna. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul gameplay o sull’ambientazione più ampia, ma l’idea di una trama incentrata su dinamiche familiari e complotti potrebbe rappresentare un netto cambio di rotta per la saga.

Va comunque ricordato che queste informazioni non sono state confermate da Ubisoft e vanno prese con cautela. Non è raro che casting call e documenti interni presentino versioni preliminari della trama e dei personaggi, soggette a modifiche durante lo sviluppo.

Ciò che appare certo è che il publisher francese stia cercando di dare nuova linfa a una serie storica, e un villain costruito attorno a teorie complottiste e conflitti di classe potrebbe rappresentare il tipo di innovazione che i fan chiedono da tempo.

Non a caso, tra le speculazioni più diffuse c’è anche quella sul possibile attore che interpreterà il nuovo antagonista: in passato la saga ha visto volti noti come Giancarlo Esposito, Michael Mando e Troy Baker, e non è escluso che Ubisoft punti ancora una volta su un nome di richiamo.

In attesa di conferme ufficiali, il leak alimenta le speranze che Far Cry 7 possa segnare la tanto attesa rinascita di una delle serie open world più celebri degli ultimi vent’anni.