La serie TV di God of War è nei guai: i lavori ripartono da zero

Sembra che per vedere in azione la serie TV live-action di God of War ci vorrà molto più tempo del previsto: annunciato ormai quasi 2 anni fa, lo show prodotto da Prime Video tornerà alla fase concettuale e riavvierà i lavori da zero.

Secondo le idee iniziali di produzione, la serie TV avrebbe dovuto essere «incredibilmente fedele» al videogioco originale, proponendo le avventure di Kratos e Atreus nel predecessore di God of War Ragnarok (che trovate invece su Amazon).

Tuttavia, le cose sono improvvisamente cambiate: secondo un nuovo report di Deadline, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Rafe Judkins ha lasciato la produzione, insieme ai writer Hawk Ostby e Mark Fergus.

Gli autori avevano già lavorato a numerose sceneggiature della prima stagione, che sembrerebbero essere state particolarmente apprezzate da Sony e Amazon, ma dopo il loro addio è stato rimesso tutto in discussione.

Entrambi gli studio adesso sembrano intenzionati a portare lo show di God of War «in una nuova direzione» rispetto a quanto precedentemente annunciato: in altre parole, potrebbe non esserci più un adattamento fedele dell'avventura originariamente uscita su PS4, ma qualcosa di totalmente diverso.

Ovviamente non sappiamo ancora ulteriori dettagli su quelli che sono gli effettivi piani di Sony e Amazon Prime, ma potrebbe essere collegato alle recenti voci di corridoio che vorrebbero un ritorno della trilogia classica su PS5: magari la serie TV potrebbe decidere di esplorare le origini di Kratos, piuttosto che passare subito alle recenti avventure insieme ad Atreus.

In ogni caso, è evidente che ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere le imprese di Kratos sul piccolo schermo: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Non è sicuramente un periodo facile per le serie TV di Sony: anche lo show dedicato a Horizon Zero Dawn pare sia stato improvvisamente cancellato, dopo che il suo sceneggiatore è stato coinvolto in un grave scandalo.