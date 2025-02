I Joy-Con di Switch 2 saranno anche mouse: lo "conferma" un brevetto

In attesa che Nintendo sveli tutte le caratteristiche tecniche di Switch 2, un brevetto sembra aver confermato una delle funzionalità più interessanti per i nuovi Joy-Con, che pare funzioneranno anche in maniera simile ai mouse per computer.

Come segnalato da Eurogamer.net, il brevetto in questione è stato registrato da Nintendo ad agosto 2023, ma reso pubblico soltanto nella giornata odierna: una pubblicazione che svela come funzioneranno i controller della nuova console, dalle funzionalità magnetiche fino al sensore ottico.

Nello specifico, Nintendo ha incluso un diagramma — che potete visualizzare comodamente al seguente indirizzo — che ci mostra il controller destro venire impugnato e trascinato proprio come fosse un mouse, in maniera simile a quanto faceva vedere il trailer di annuncio.

L'aspetto più interessante è che il diagramma mostra anche la versatilità del secondo Joy-Con, utilizzabile come "mouse" secondario o con movimenti differenti in base al videogioco in questione e alle necessità.

Sembra dunque che Nintendo abbia puntato ancora una volta sulla possibilità di utilizzare i controller in diversi modi diversi, come già accaduto con gli attuali Joy-Con (che trovate su Amazon) ma che con il sensore ottico potrebbero rendere più agevoli alcuni generi videoludici, come ad esempio gli sparatutto in prima persona o le avventure grafiche.

Sarà sicuramente molto interessante scoprire in che modo Nintendo e gli sviluppatori di terze parti intenderanno sfruttare tutte queste funzionalità, sempre ammesso ovviamente che i piani non siano cambiati da quando è stato registrato il brevetto.

Di sicuro potremo saperne di più il 2 aprile alle ore 15.00, quando verrà trasmesso il Nintendo Direct dedicato interamente a Switch 2: come sempre, vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie al riguardo.

Sarà anche l'occasione giusta, con buona probabilità, per scoprire anche il prezzo di lancio della nuova console: la casa di Kyoto cercherà di renderlo accessibile al pubblico, anche se per il momento non intende abbassare quello delle attuali Switch.