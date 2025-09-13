Mezco ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure di Batman, realizzata per la linea One:12 Collective e ispirata alla celebre Trilogia de Il Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Si tratta di un prodotto che promette di diventare un punto di riferimento per i collezionisti e per tutti gli appassionati del Cavaliere di Gotham.

Batman - Mezco

Immagine 1 di 6

Immagine 2 di 6

Immagine 3 di 6

Immagine 4 di 6

Immagine 5 di 6

Immagine 6 di 6

L’action figure riproduce con grande fedeltà il costume da pipistrello tattico indossato dal personaggio sul grande schermo. Le piastre corazzate scolpite, la cintura multifunzione e il mantello in tessuto dotato di filo posabile conferiscono al modello un aspetto realistico e dinamico. Una delle principali novità introdotte da Mezco è la possibilità di utilizzare espressioni facciali e oculari intercambiabili, un elemento inedito per la linea One:12 Collective. In questo modo, i collezionisti potranno ricreare diverse pose ed emozioni, aumentando le opzioni di esposizione. A completare il set troviamo anche un ritratto non mascherato che riproduce le fattezze di Christian Bale, attore che ha dato vita al Cavaliere Oscuro nella trilogia di Nolan.

Realizzata con materiali come PVC, ABS e tessuto, la figure raggiunge un’altezza di circa 17 cm e vanta 28 punti di articolazione, garantendo un’eccellente mobilità. La dotazione è particolarmente ricca e comprende:

2 teste (con e senza maschera)

3 piastre facciali inferiori e 3 set di oculari intercambiabili

10 mani sostituibili per pose e accessori

un arsenale di accessori firmato Wayne Enterprises, con batarang, pistola rampino con rampini, lanciabombe adesive, carta Joker, zaino e tasche rimovibili

una base espositiva One:12 Collective con logo e supporto trasparente regolabile

Prezzo e data di uscita

Distribuita da Mezco Toys in collaborazione con Cosmic Group, l’action figure di Batman sarà disponibile per l’acquisto in Italia a partire da ottobre 2026, al prezzo indicativo di 155,00 euro. Un’uscita che non potrà mancare nelle collezioni dedicate al Cavaliere Oscuro e al cinema di supereroi.