I giochi gratis di Epic Games Store potrebbero arrivare su Xbox

Il futuro del brand Xbox deve passare attraverso un'accessibilità in grado di arrivare a tutti gli utenti, ovunque essi siano: è sempre stata questa la visione di Phil Spencer, da quando ha preso il timone della divisione gaming di casa Microsoft.

Uno sforzo compiuto anche grazie al servizio in abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) e al cloud gaming, che la casa di Redmond sta cercando di rendere disponibile sulla maggior parte dei dispositivi in commercio.

Advertisement

Ma un enorme limite delle console è sempre stata la loro natura di sistemi chiusi: per poter acquistare videogiochi digitali è infatti necessario passare obbligatoriamente dagli store aperti dalle stesse compagnie che le producono.

Ed è ovviamente anche questo il caso di Xbox, ma in futuro le cose potrebbero cambiare: in un'intervista rilasciata a Polygon, Phil Spencer ha espresso tutta la propria frustrazione nel non poter accogliere negozi diversi sulle console, immaginando anche un futuro in cui le console possano davvero diventare simili ai PC con Windows.

Il capo di Xbox ha fatto proprio espresso riferimento a store come Itch.io ed Epic Games Store, augurandosi che un giorno sia possibile accoglierli davvero sulle sue console — insieme ai rispettivi giochi gratis.

Spiega infatti che ormai viene dato per scontato che su PC i giocatori possono scegliere liberamente su quale store acquistare i loro videogiochi preferiti, sottolineando che è qualcosa di «valore»: la sua convinzione è che questo stesso tipo di esperienza possa essere proposta anche ai giocatori su console, che potrebbero solo beneficiare di una libertà di scelta.

«Se voglio giocare su un PC gaming, allora mi sentirò come se fossi una parte continua di un intero ecosistema di gioco. A differenza [delle console], dove la mia esperienza sarà frammentata — per usare un termine di gioco — in base a questi ecosistemi chiusi in cui devo giocare».

La visione di Phil Spencer sembra dunque chiara: le console dovrebbero diventare ecosistemi più aperti, facilitando l'ingresso dei giocatori e garantendo loro maggior libertà di scelta.

Chissà se un giorno potremo davvero accendere una Xbox e accedere ai giochi gratis di Epic Games Store proprio come faremmo da PC: nonostante i suoi desideri, la strada ad oggi sembrerebbe ancora piuttosto lunga.

Potrebbe però farsi un po' più breve con l'arrivo di una Xbox portatile, un altro grande desiderio di Phil Spencer: Microsoft avrebbe già realizzato i suoi primi prototipi.