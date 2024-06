I giocatori di League of Legends stanno invecchiando, Riot Games modificherà il gameplay

Il tempo passa molto veloce nel mondo dei videogiochi e, tra una cosa e l'altra, League of Legends ha già dalla sua tanti anni alle spalle così come i suoi giocatori medi, su cui Riot Games sta riflettendo.

È dal 2009 che i fan di League of Legends si danno battaglia, e molti di questi sono rimasti molto fedeli negli anni.

Molto fedeli, a quanto pare, visto che Riot Games è ben conscia che la sua fanbase media abbia un'età sempre più alta (tramite Dualshockers).

Durante una sessione di domande e risposte alla Summer Game Fest, il direttore del gioco Pu Liu e il capo dello studio Andrei van Roon hanno parlato dei giocatori che sono rimasti fedeli per tutti questi anni. L'età media, quindi, si è alzata tantissimo, e per lo studio «non è intrinsecamente una cosa negativa».

League of Legends non sta attirando nuovi giocatori con la stessa velocità con cui lo faceva un tempo (nonostante la fama di show come Arcane), perché il mercato è cambiato e, come spiega Liu, ci sono molti altri giochi con cui il MOBA è in competizione ora.

Gli sviluppatori sono consapevoli del fatto che i fan di lungo corso hanno bisogno di più equilibrio ora, di fatto di avere un gioco che sia più adatto a loro.

«Ora per alcuni del nostro pubblico⁠, specialmente quelli che ora hanno un lavoro, figli o altro⁠, stiamo vedendo qualche cambiamento in più», ha dichiarato Liu. L'idea è quella di fornire un prodotto che sia sempre divertente, ma che possa coincidere con la vita più "adulta", per così dire.

Il team è consapevole dei miglioramenti necessari che servono per andare avanti, e Van Roon ha confermato che Riot sta cercando di ampliare il catalogo di modalità di League of Legends per accogliere l'invecchiamento demografico dei giocatori a lungo termine.

La fascia demografica più anziana sembra favorire un'esperienza di gioco più rilassata all'interno di LoL, e Riot Games lavorerà per dare a questo pubblico un gioco più affine.

Per i giocatori più hardcore ci sarà senz'altro 2XKO, il nuovo picchiaduro nel mondo di League of Legends.