I film di Sonic hanno incassato più di quanto immaginate

Paramount e SEGA hanno trovato la formula del successo a quanto pare, perché il franchise di Sonic al cinema ha superato il miliardo di dollari di incassi complessivi al botteghino.

Secondo i dati di Box Office Mojo, Sonic il Film 3 ha incassato circa $280 milioni a livello globale. Sommando i risultati dei due film precedenti, ovvero Sonic il Film con quasi $320 milioni e Sonic il Film 2 con $405 milioni, il franchise ha ufficialmente superato il miliardo di dollari di incassi complessivi al botteghino.

Pensando a come il franchise cinematografico stava per iniziare, ovvero con l'Ugly Sonic diventato caso pubblico nel mondo dell'intrattenimento, è davvero assurdo vedere quanto la saga cinematografica sia riuscita a crescere in pochi anni (e la potete recuperare su Amazon).

Sonic il Film 3, arrivato da pochissimo al cinema in tutto il mondo e dal 1° gennaio anche in Italia, si è rivelato subito un altro successo battendo tutti gli altri film del periodo al botteghino.

Per questo motivo è stata già confermata la produzione di un quarto film, con tanto di una data di uscita prevista in maniera per ora sommaria da Paramount.

Siamo di fronte a una delle trasposizioni videoludiche più di successo di sempre, poco da dire. Merito di un Jim Carrey che ha saputo catturare il pubblico e portarlo al cinema, e che potrebbe ancora tornare nel caso ci siano i presupposti per farlo.

Di sicuro Paramount e SEGA sono pronte per andare avanti per tanto tempo ancora. La scena post credit di Sonic il Film 3 ce l'ha mostrato chiaramente, e dopo i numeri registrati dal film è impensabile che le aziende non vogliano capitalizzare ancora con altri prodotti.

A questo punto sarà interessante vedere cosa farà la rivale Nintendo con i suoi film, dopo quello di Super Mario già uscito (grande successo anche lui) e soprattutto quello attesissimo di The Legend of Zelda.